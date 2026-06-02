Российских фехтовальщиков допустили к соревнованиям с флагом и гимном

МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Международная федерация фехтования (FIE) допустила взрослых российских спортсменов до участия в соревнованиях с национальной символикой и гимном.

В 2023 году конгресс FIE допустил российских и белорусских фехтовальщиков к международным стартам в нейтральном статусе. Взрослые атлеты первоначально могли участвовать только в личных соревнованиях. В мае 2025-го их допустили до командных турниров. В декабре с российских юниоров сняли все ограничения.