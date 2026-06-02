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Российских фехтовальщиков допустили к соревнованиям с флагом и гимном - РИА Новости Спорт, 02.06.2026
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15:34 02.06.2026 (обновлено: 16:12 02.06.2026)
Российских фехтовальщиков допустили к соревнованиям с флагом и гимном

FIE допустила российских фехтовальщиков к соревнованиям с флагом и гимном

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкФехтование
Фехтование - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Международная федерация фехтования (FIE) допустила взрослых российских спортсменов до участия в соревнованиях с национальной символикой и гимном.
  • Первым турниром, на котором они смогут выступить без ограничений, станет чемпионат мира в Гонконге, который пройдет 22-30 июля.
МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Международная федерация фехтования (FIE) допустила взрослых российских спортсменов до участия в соревнованиях с национальной символикой и гимном.
"Спортсмены, а также официальные лица, имеющие белорусские или российские паспорта, получат право участвовать во всех индивидуальных и командных турнирах под эгидой FIE под своими национальными аббревиатурами, в униформе с флагами и под гимнами", — говорится в сообщении на сайте организации.
Первым таким турниром станет чемпионат мира в Гонконге, который пройдет 22-30 июля.
В 2023 году конгресс FIE допустил российских и белорусских фехтовальщиков к международным стартам в нейтральном статусе. Взрослые атлеты первоначально могли участвовать только в личных соревнованиях. В мае 2025-го их допустили до командных турниров. В декабре с российских юниоров сняли все ограничения.
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