Российских фехтовальщиков допустили к соревнованиям с флагом и гимном

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Международная федерация фехтования (FIE) допустила взрослых российских спортсменов до участия в соревнованиях с национальной символикой и гимном.
- Первым турниром, на котором они смогут выступить без ограничений, станет чемпионат мира в Гонконге, который пройдет 22-30 июля.
МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Международная федерация фехтования (FIE) допустила взрослых российских спортсменов до участия в соревнованиях с национальной символикой и гимном.
"Спортсмены, а также официальные лица, имеющие белорусские или российские паспорта, получат право участвовать во всех индивидуальных и командных турнирах под эгидой FIE под своими национальными аббревиатурами, в униформе с флагами и под гимнами", — говорится в сообщении на сайте организации.
Первым таким турниром станет чемпионат мира в Гонконге, который пройдет 22-30 июля.
В 2023 году конгресс FIE допустил российских и белорусских фехтовальщиков к международным стартам в нейтральном статусе. Взрослые атлеты первоначально могли участвовать только в личных соревнованиях. В мае 2025-го их допустили до командных турниров. В декабре с российских юниоров сняли все ограничения.