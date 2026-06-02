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Фальков сообщил об увеличении количества бюджетных мест в вузах 2026 году - РИА Новости, 02.06.2026
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17:13 02.06.2026 (обновлено: 18:42 02.06.2026)
Фальков сообщил об увеличении количества бюджетных мест в вузах 2026 году

Фальков: количество бюджетных мест в российских вузах в 2026 году увеличилось

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкВалерий Фальков
Валерий Фальков - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
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Валерий Фальков. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава Минобрнауки России Валерий Фальков заявил, что количество бюджетных мест в вузах в 2026 году увеличилось.
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Количество бюджетных мест в российских вузах в 2026 году увеличилось, заявил глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков.
Президент РФ Владимир Путин во вторник собрал заседание Совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов РФ.
"В первую очередь я хотел бы отметить, что мы отвечаем за распределение бюджетных мест или контрольные цифры приема, как их по-другому называют. Я хотел бы сказать, что в этом году количество таких мест увеличивается в сравнении с предыдущим периодом. С прошлого года, в частности, больше, чем на 250. Это важный момент", - сказал Фальков в ходе заседания.
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