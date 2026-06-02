Фальков сообщил об увеличении количества бюджетных мест в вузах 2026 году

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Глава Минобрнауки России Валерий Фальков заявил, что количество бюджетных мест в вузах в 2026 году увеличилось.
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Количество бюджетных мест в российских вузах в 2026 году увеличилось, заявил глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков.
Президент РФ Владимир Путин во вторник собрал заседание Совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов РФ.
"В первую очередь я хотел бы отметить, что мы отвечаем за распределение бюджетных мест или контрольные цифры приема, как их по-другому называют. Я хотел бы сказать, что в этом году количество таких мест увеличивается в сравнении с предыдущим периодом. С прошлого года, в частности, больше, чем на 250. Это важный момент", - сказал Фальков в ходе заседания.