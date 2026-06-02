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В семи населенных пунктах в Харьковской области объявили эвакуацию - РИА Новости, 02.06.2026
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18:07 02.06.2026
В семи населенных пунктах в Харьковской области объявили эвакуацию

В семи населенных пунктах в Харьковской области объявили обязательную эвакуацию

© AP Photo / Alastair GrantФлаг Украины
Флаг Украины - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
© AP Photo / Alastair Grant
Флаг Украины. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В семи населенных пунктах Богодуховского района Харьковской области на Украине объявлена обязательная эвакуация.
  • По словам Олега Синегубова, из этих населенных пунктов необходимо вывезти более семи тысяч человек.
МОСКВА, 2 июн – РИА Новости. Обязательная эвакуация объявлена в семи населенных пунктах в Харьковской области на Украины, сообщил во вторник глава областной военной администрации Олег Синегубов.
"Расширяем зону обязательной эвакуации на Золочевском направлении. Соответствующее решение приняли на заседании совета обороны области… Речь идет о семи населенных пунктах Богодуховского района", - написал Синегубов в своем Telegram-канале.
По его словам, из этих населенных пунктов нужно вывезти более семи тысяч человек.
Министерство развития общин и территорий Украины в конце 2025 года заявило, что с июня 2025 года из прифронтовых районов Днепропетровской, Сумской, Харьковской областей, а также из подконтрольных ВСУ частей ДНР, Запорожской и Херсонской областей эвакуировали почти 147 тысяч человек.
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