В семи населенных пунктах в Харьковской области объявили эвакуацию

Краткий пересказ от РИА ИИ В семи населенных пунктах Богодуховского района Харьковской области на Украине объявлена обязательная эвакуация.

По словам Олега Синегубова, из этих населенных пунктов необходимо вывезти более семи тысяч человек.

МОСКВА, 2 июн – РИА Новости. Обязательная эвакуация объявлена в семи населенных пунктах в Харьковской области на Украины, сообщил во вторник глава областной военной администрации Олег Синегубов.

"Расширяем зону обязательной эвакуации на Золочевском направлении. Соответствующее решение приняли на заседании совета обороны области… Речь идет о семи населенных пунктах Богодуховского района", - написал Синегубов в своем Telegram-канале.