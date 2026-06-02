Эстония признала, что бессильна против залетающих в ее пространство дронов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Премьер Эстонии признал, что армия не может засечь все БПЛА, залетающие на территорию страны.
- Киев же, по его словам, не может гарантировать, что не будет нарушать воздушное пространство.
- Ранее в Таллине требовали исключить подобные инциденты в будущем.
МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Премьер-министр Эстонии Кристен Михал признал, что Вооруженные силы страны не в состоянии засечь все БПЛА, залетающие на ее территорию.
"Не стоит рассчитывать, что мы всегда и везде сможем заметить все дроны и везде сможем их сбить", — сказал он в интервью телерадиокомпании ERR.
Премьер объяснил это тем, что одним оружием нельзя пользоваться в густонаселенных районах, другое должно находиться в определенном месте, чтобы поразить цель, а с самолетов дроны сбивать трудно из-за разницы в скорости движения. Румынским же пилотам, которые две недели назад перехватили украинский беспилотник над Эстонией, просто повезло: подобное происходит очень редко.
При этом Киев вряд ли может гарантировать западным партнерам, что дроны больше не будут залетать на их территорию. По словам Михала это почти невозможно.
С конца марта дроны не раз залетали на территорию Латвии, Литвы и Эстонии. Москва сделала Прибалтийским странам специальное предупреждение.
Председатель Морской коллегии Николай Патрушев называл сопредельные государства соучастниками ударов по российским портам на Балтике, поскольку маршрут пролета беспилотников требует тщательной проработки и как минимум согласия руководства тех стран, над которыми он проходил.