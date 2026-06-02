Эстония признала, что бессильна против залетающих в ее пространство дронов

Краткий пересказ от РИА ИИ Премьер Эстонии признал, что армия не может засечь все БПЛА, залетающие на территорию страны.

Киев же, по его словам, не может гарантировать, что не будет нарушать воздушное пространство.

Ранее в Таллине требовали исключить подобные инциденты в будущем.

МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Премьер-министр Эстонии Кристен Михал признал, что Вооруженные силы страны не в состоянии засечь все БПЛА, залетающие на ее территорию.

"Не стоит рассчитывать, что мы всегда и везде сможем заметить все дроны и везде сможем их сбить", — сказал он в интервью телерадиокомпании ERR.

Премьер объяснил это тем, что одним оружием нельзя пользоваться в густонаселенных районах, другое должно находиться в определенном месте, чтобы поразить цель, а с самолетов дроны сбивать трудно из-за разницы в скорости движения. Румынским же пилотам, которые две недели назад перехватили украинский беспилотник над Эстонией , просто повезло: подобное происходит очень редко.

При этом Киев вряд ли может гарантировать западным партнерам, что дроны больше не будут залетать на их территорию. По словам Михала это почти невозможно.

С конца марта дроны не раз залетали на территорию Латвии , Литвы и Эстонии. Москва сделала Прибалтийским странам специальное предупреждение.

При этом в Таллине стали отрицать, что давали такое разрешение, а позже потребовали от киевских властей исключить подобные инциденты в будущем. Аналогично поступила Финляндия , где также находили БПЛА недалеко от границы с Россией