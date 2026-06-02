Ерохин продлил контракт с "Зенитом"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Александр Ерохин продлил соглашение с петербургским «Зенитом».
- Новое соглашение с 36-летним игроком рассчитано на один год.
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Полузащитник Александр Ерохин продлил соглашение с петербургским "Зенитом", сообщается в Telegram-канале футбольного клуба.
Соглашение с 36-летним игроком рассчитано на один год. В прошедшем сезоне он провел 22 матча во всех турнирах и забил четыре мяча.
Ерохин представляет "Зенит" с 2017 года и стал с командой семикратным чемпионом России, двукратным обладателем Кубка страны и пятикратным обладателем Суперкубка России. До этого он представлял молдавский "Шериф", "Краснодар", "СКА-Энергию", екатеринбургский "Урал" и "Ростов". В составе сборной России Ерохин провел 32 матча и забил четыре мяча.
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