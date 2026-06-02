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Мужчину, который пытался сдать экзамен на права с наушником, оштрафовали - РИА Новости, 02.06.2026
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06:25 02.06.2026
Мужчину, который пытался сдать экзамен на права с наушником, оштрафовали

Суд в Москве оштрафовал мужчину, который пришел на экзамен на права с наушником

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкСтатуя богини правосудия
Статуя богини правосудия - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мужчина пришел на сдачу теоретического экзамена на водительские права с микронаушником и скрытой видеокамерой.
  • Сотрудники ГИБДД выявили оборудование, и в отношении мужчины возбудили уголовное дело о незаконном обороте специальных технических средств.
  • Суд прекратил уголовное дело и оштрафовал фигуранта, а вещественные доказательства постановил уничтожить.
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Московский суд назначил штраф мужчине, пришедшему на сдачу теоретического экзамена на водительские права с микронаушником и скрытой видеокамерой, говорится в материалах суда, с которыми ознакомилось РИА Новости.
В них указано, что мужчина в ноябре 2025 года пришел на экзамен в ГИБДД со специальным техническим средством: в петельке для пуговицы футболки-поло он разместил модуль видеокамеры, а в левом ухе – беспроводной микронаушник. Провода он спрятал под одеждой, один из них обернул вокруг шеи.
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План по успешной сдаче теоретического экзамена был сорван сотрудниками ГИБДД, которые выявили оборудование. В отношении мужчины возбудили уголовное дело о незаконном обороте специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации, следует из материалов.
За данное преступление предусмотрено наказание в том числе в виде лишения свободы на срок до четырех лет.
Весной 2026 года, как следует из материалов, следствие пришло к выводу, что в этом деле можно ограничиться штрафом, так как гражданин ранее к уголовной ответственности не привлекался и возместил причиненный преступлением вред.
Суд прекратил уголовное дело и оштрафовал фигуранта, сумма в материалах не приводится.
Вещественные доказательства, то есть набор "шпионской" техники, суд постановил уничтожить, заключается в материалах.
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