Мужчину, который пытался сдать экзамен на права с наушником, оштрафовали

Краткий пересказ от РИА ИИ Мужчина пришел на сдачу теоретического экзамена на водительские права с микронаушником и скрытой видеокамерой.

Сотрудники ГИБДД выявили оборудование, и в отношении мужчины возбудили уголовное дело о незаконном обороте специальных технических средств.

Суд прекратил уголовное дело и оштрафовал фигуранта, а вещественные доказательства постановил уничтожить.

МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Московский суд назначил штраф мужчине, пришедшему на сдачу теоретического экзамена на водительские права с микронаушником и скрытой видеокамерой, говорится в материалах суда, с которыми ознакомилось РИА Новости.

В них указано, что мужчина в ноябре 2025 года пришел на экзамен в ГИБДД со специальным техническим средством: в петельке для пуговицы футболки-поло он разместил модуль видеокамеры, а в левом ухе – беспроводной микронаушник. Провода он спрятал под одеждой, один из них обернул вокруг шеи.

План по успешной сдаче теоретического экзамена был сорван сотрудниками ГИБДД, которые выявили оборудование. В отношении мужчины возбудили уголовное дело о незаконном обороте специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации, следует из материалов.

За данное преступление предусмотрено наказание в том числе в виде лишения свободы на срок до четырех лет.

Весной 2026 года, как следует из материалов, следствие пришло к выводу, что в этом деле можно ограничиться штрафом, так как гражданин ранее к уголовной ответственности не привлекался и возместил причиненный преступлением вред.

Суд прекратил уголовное дело и оштрафовал фигуранта, сумма в материалах не приводится.