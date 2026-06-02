Психолог рассказала, как родителям поддержать выпускников перед ЕГЭ

Краткий пересказ от РИА ИИ Клинический психолог Анна Саулина рекомендует родителям сместить фокус с результатов ЕГЭ на сохранение психического здоровья и ресурсов подростка.

Важно избегать жесткого контроля и не переходить грань между равнодушием и тревожным гиперконтролем.

Подростку нужна поддержка, а не давление, он должен чувствовать, что родители — это «берег безопасности».

ВОРОНЕЖ, 2 июн - РИА Новости, Владимир Бедняк. Родители в период подготовки их детей к ЕГЭ должны сместить фокус со сдачи экзамена на сохранение психического здоровья и ресурсов подростка и не прибегать к жесткому контролю, рассказала РИА Новости клинический психолог клиники "СОВА", КПТ-терапевт, супервизор Анна Саулина.

"Период сдачи ЕГЭ – это не просто проверка знаний, а серьезный стресс для всей семьи... Для родителей важно сместить фокус со сдачи экзамена на сохранение психического здоровья и ресурсов подростка… Если родители берут на себя жесткий контроль - составляют графики, проверяют знания, ругают за отдых, - подросток может включить пассивное сопротивление, переложить ответственность на родителей "это вам надо, вы и готовьтесь", — сказала Саулина.

Психолог объяснила, что в период подготовки к ЕГЭ родителям важно не перейти грань между двумя крайностями — равнодушием, "всепопустительством" и давлением, тревожным гиперконтролем.

По словам Саулиной, безопасными являются фразы: "Я вижу, как ты много работаешь, я горжусь твоим упорством", "Давай вместе подумаем, достаточно ли ты уделяешь время подготовке, что могло бы тебе помочь сосредоточиться на занятиях?", "Что я могу для тебя сделать сегодня? Приготовить ужин, купить вкусное, оставить в покое?", "Независимо от баллов, мы найдем вариант, куда поступать. Твоя ценность для нас не измеряется тестами".

Кроме того, как отметила психолог отметила, в этот период родителям нужно помогать выпускнику с организацией быта, чтобы у него было время на сон и отдых.

Психолог привела пример фразы, которые подросток расценит как давление на него, обесценивание и гиперконтроль: "Ты мало занимаешься, надо больше", "Вон Петя уже 10 вариантов решил, а ты?", "Если не сдашь, станешь дворником", "Что повторил, что сделал?", "Какой балл планируешь?", "Вот я в твоем возрасте…"