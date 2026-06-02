Основной период ОГЭ-2026 начинается в России

Девушка во время инструктажа перед началом экзамена

МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Основной период сдачи ОГЭ-2026 стартует в России 2 июня и продлится до 6 июля, сообщили в Рособрнадзоре.

"Начинается основной период проведения государственной итоговой аттестации (ГИА) для выпускников 9 классов, который продлится до 6 июля. Экзамены пройдут в 87 регионах России и образовательных организациях в 58 зарубежных странах", - говорится в сообщении.

ОГЭ в 2026 году сдадут около 1,7 миллиона выпускников. Для проведения экзаменов будет задействовано более 12 тысяч экзаменационных пунктов.

Основной период проведения ОГЭ начинается 2 июня с экзамена по математике, 6 июня пройдет экзамен по иностранным языкам и информатике, 9 июня – по русскому языку. 5, 16 и 19 июня школьники будут сдавать экзамены по всем предметам, кроме русского языка и математики. 29 июня, 2, 3 и 6 июля в расписании ОГЭ предусмотрены резервные дни для сдачи предметов.

Самыми популярными предметами по выбору у участников ОГЭ в этом году стали география - ее выбрали более 45 % выпускников, информатика - почти 39 %, обществознание - более 38 %.

Рособрнадзоре напомнили, что для получения аттестата об основном общем образовании выпускникам 9 классов необходимо сдать два обязательных учебных предмета (русский язык и математику) и два учебных предмета по выбору.