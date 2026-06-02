Минэнерго рассказало о поставках бензина в Крым

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Минэнерго России совместно с профильными ведомствами прорабатывает дополнительные решения для поддержания стабильных поставок бензина в Крым.
- Прорабатываемые решения направлены на обеспечение потребностей жителей и экономики Крымского полуострова в моторном топливе.
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Минэнерго России совместно с профильными ведомствами прорабатывает дополнительные решения для поддержания стабильных поставок бензина в Крым, сообщило министерство.
"В настоящее время вместе с профильными ведомствами также прорабатываются дополнительные решения, направленные на поддержание стабильных поставок бензина и обеспечение потребностей жителей и экономики в моторном топливе (Крымского полуострова - ред.)", - говорится в сообщении.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в понедельник заявлял, что вопросы обеспечения полуострова топливом стоят высоко на повестке дня, власти на всех уровнях работают над их решением.
Ранее глава республики Крым Сергей Аксенов сообщал на прошлой неделе, что в регионе с 31 мая вводится лимит на продажу бензина марки АИ-92 в 20 литров из-за ограниченного запаса этого топлива, нормализация ситуации ожидается в течение 30 дней. До этого лимит на продажу топлива был введен в Севастополе.