Минэнерго рассказало о поставках бензина в Крым

МОСКВА, 2 июн - РИА Новости . Минэнерго России совместно с профильными ведомствами прорабатывает дополнительные решения для поддержания стабильных поставок бензина в Крым, сообщило министерство.

"В настоящее время вместе с профильными ведомствами также прорабатываются дополнительные решения, направленные на поддержание стабильных поставок бензина и обеспечение потребностей жителей и экономики в моторном топливе (Крымского полуострова - ред.)", - говорится в сообщении.