Глава ВТБ ожидает замедления инфляции в России до пяти процентов

Краткий пересказ от РИА ИИ Глава ВТБ Андрей Костин ожидает замедления инфляции в России к концу 2026 года до 5%.

ВТБ не наблюдает резкого ухудшения кредитных портфелей у своих клиентов, и в банке считают возможным оптимистично смотреть на текущие и последующие годы.

МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Глава ВТБ Андрей Костин ожидает замедления инфляции в России к концу 2026 года до 5%.

"Инфляция в этом году, я думаю, сейчас она уже ниже 6%, я думаю, будет ближе к 5%, а в следующем году есть все шансы выйти на целевой показатель в 4%. Снижается учетная ставка Центрального банка, что ведет к оживлению кредитования", - сказал он в комментарии ИС "Вести ".

Костин также отметил, что на этом фоне ВТБ не наблюдают резкого ухудшения кредитных портфелей у своих клиентов.