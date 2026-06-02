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Глава ВТБ ожидает замедления инфляции в России до пяти процентов - РИА Новости, 02.06.2026
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18:46 02.06.2026
Глава ВТБ ожидает замедления инфляции в России до пяти процентов

Костин ожидает замедления инфляции в России к концу 2026 года до 5%

© РИА Новости / Илья ПиталевАндрей Костин
Андрей Костин - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
Андрей Костин . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава ВТБ Андрей Костин ожидает замедления инфляции в России к концу 2026 года до 5%.
  • ВТБ не наблюдает резкого ухудшения кредитных портфелей у своих клиентов, и в банке считают возможным оптимистично смотреть на текущие и последующие годы.
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Глава ВТБ Андрей Костин ожидает замедления инфляции в России к концу 2026 года до 5%.
"Инфляция в этом году, я думаю, сейчас она уже ниже 6%, я думаю, будет ближе к 5%, а в следующем году есть все шансы выйти на целевой показатель в 4%. Снижается учетная ставка Центрального банка, что ведет к оживлению кредитования", - сказал он в комментарии ИС "Вести".
Костин также отметил, что на этом фоне ВТБ не наблюдают резкого ухудшения кредитных портфелей у своих клиентов.
"Я считаю, что можно достаточно оптимистично смотреть на текущие годы, последующие годы тоже", - сказал глава ВТБ.
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