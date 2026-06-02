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Экономика России ведет себя прилично, заявил Костин - РИА Новости, 02.06.2026
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17:53 02.06.2026
Экономика России ведет себя прилично, заявил Костин

Костин: экономика России ведет себя прилично, банковский сектор здоров

© РИА Новости / Илья ПиталевАндрей Костин
Андрей Костин - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
Андрей Костин . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава ВТБ Андрей Костин заявил, что экономика России ведет себя прилично.
  • По его словам, банковский сектор России здоров, несмотря на внешнее давление.
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Экономика России ведет себя прилично, банковский сектор здоров, заявил глава ВТБ Андрей Костин.
"На мой взгляд, с учетом всех факторов, я думаю, что экономика ведет себя вполне прилично, банковский сектор тоже достаточно здоров", - сказал Костин ИС "Вести".
"При этом мы не можем, конечно, абстрагироваться против того колоссального давления, которое на нас оказывается внешнее. Это развязанная против нас война и экономическая, и политическая, да и военная", - добавил он.
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