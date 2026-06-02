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Россельхознадзор ввел новые ограничения на продукцию из Армении - РИА Новости, 02.06.2026
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14:57 02.06.2026 (обновлено: 16:06 02.06.2026)
Россельхознадзор ввел новые ограничения на продукцию из Армении

Россельхознадзор с 3 июня ограничит ввоз картофеля и баклажанов из Армении

© РИА Новости / Владимир АстапковичБаклажаны
Баклажаны - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Баклажаны. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россельхознадзор с 3 июня ограничит ввоз семечковых культур и сухофруктов из Армении.
  • Эта мера также касается транзита указанных продуктов в страны ЕАЭС.
МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Россельхознадзор с 3 июня ограничит ввоз семечковых культур и сухофруктов из Армении.
"Россельхознадзор <...> вводит временные ограничения на ввоз плодов семечковых культур, баклажанов, картофеля и сушеных фруктов происхождением и отправлением из Армении, а также на транзит указанных продуктов в государства — члены ЕАЭС в связи с отсутствием механизмов подтверждения поступления подкарантинной продукции этими странами", — говорится в заявлении.
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Такие меры будут действовать до выработки алгоритма по обеспечению безопасности отгружаемых товаров.
В конце мая — начале июня Россельхознадзор ограничил ввоз из Армении цветов и плодоовощной продукции, а также косточковых плодов и винограда. Частично это решение коснулось рыбы и сделанной из нее продукции: по итогам инспекции на российский рынок допустили только два армянских предприятия.
В ведомстве заявили, что не раз направляли в Ереван информацию о нарушениях при поставках. Там отметили, что такая ситуация угрожает фитосанитарному благополучию России и стран ЕАЭС, а также отечественным программам господдержки промышленного садоводства, плодоводства и виноградарства.
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