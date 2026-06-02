Россельхознадзор ввел новые ограничения на продукцию из Армении

Краткий пересказ от РИА ИИ Россельхознадзор с 3 июня ограничит ввоз семечковых культур и сухофруктов из Армении.

Эта мера также касается транзита указанных продуктов в страны ЕАЭС.

МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Россельхознадзор с 3 июня ограничит ввоз семечковых культур и сухофруктов из Армении.

Россельхознадзор <...> вводит временные ограничения на ввоз плодов семечковых культур, баклажанов, картофеля и сушеных фруктов происхождением и отправлением из Армении , а также на транзит указанных продуктов в государства — члены ЕАЭС в связи с отсутствием механизмов подтверждения поступления подкарантинной продукции этими странами", — говорится в заявлении.

Такие меры будут действовать до выработки алгоритма по обеспечению безопасности отгружаемых товаров.

В конце мая — начале июня Россельхознадзор ограничил ввоз из Армении цветов и плодоовощной продукции , а также косточковых плодов и винограда. Частично это решение коснулось рыбы и сделанной из нее продукции: по итогам инспекции на российский рынок допустили только два армянских предприятия.