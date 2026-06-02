В Египте троих россиян обвинили в мошенничестве

КАИР, 2 июн – РИА Новости. Троих граждан России обвиняют в Египте в мошенничестве через онлайн-платформу, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ходом судебного процесса.

"Экономический суд постановил заморозить активы 15 человек, среди которых трое россиян, в связи с обвинением в создании международной преступной группировки, занимавшейся мошенничеством и присвоением денежных средств через электронную платформу под названием Canlop", - заявил источник.

По информации собеседника агентства, подозреваемые по данному делу были задержаны египетскими органами безопасности в январе. Как считает следствие, обвиняемые убеждали вкладывать средства в созданную ими платформу, обещая взамен прибыль в рамках интернет-маркетинга.

"Органы безопасности изъяли у них десять электронных кошельков, в которых были средства в местной и иностранной валютах, 47 мобильных телефонов, пять планшетов, три ноутбука, 253 сим-карты, баннеры и рекламные материалы", - отметил источник.