В Египте троих россиян обвинили в мошенничестве через онлайн-платформу

Полиция Египта. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Троих граждан России обвиняют в Египте в мошенничестве через онлайн-платформу Canlop.
  • Экономический суд постановил заморозить активы 15 человек, среди которых трое россиян, до завершения расследования и вынесения приговора.
  • У подозреваемых изъяты десять электронных кошельков с деньгами, 47 мобильных телефонов, пять планшетов, три ноутбука, 253 сим-карты, баннеры и рекламные материалы.
КАИР, 2 июн – РИА Новости. Троих граждан России обвиняют в Египте в мошенничестве через онлайн-платформу, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ходом судебного процесса.
"Экономический суд постановил заморозить активы 15 человек, среди которых трое россиян, в связи с обвинением в создании международной преступной группировки, занимавшейся мошенничеством и присвоением денежных средств через электронную платформу под названием Canlop", - заявил источник.
По информации собеседника агентства, подозреваемые по данному делу были задержаны египетскими органами безопасности в январе. Как считает следствие, обвиняемые убеждали вкладывать средства в созданную ими платформу, обещая взамен прибыль в рамках интернет-маркетинга.
"Органы безопасности изъяли у них десять электронных кошельков, в которых были средства в местной и иностранной валютах, 47 мобильных телефонов, пять планшетов, три ноутбука, 253 сим-карты, баннеры и рекламные материалы", - отметил источник.
По словам источника, изъятые предметы оцениваются в девять миллионов египетских фунтов (173,2 тысячи долларов США). Он добавил, что суд принял решение заморозить активы задержанных до завершения расследования и вынесения приговора по данному делу.
