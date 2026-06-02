Ефимов: В Москве подписали более 130 инфраструктурных договоров

МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Московские инвесторы подписали с городом свыше 130 инфраструктурных договоров, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"С начала действия нового механизма город заключил с инвесторами более 130 инфраструктурных договоров. 85 из них предусматривают строительство социальных объектов. В рамках них девелоперы возведут школы, детские сады и образовательные комплексы почти для 20 тысяч учеников и около восьми тысяч воспитанников", - приводит слова Ефимова пресс-служба градостроительного комплекса.
В сообщении указывается, что в этом году в столице было оформлено 57 таких договоров, после окончания работ социальные объекты передадут городу. Так, 42 подписанных соглашения относятся напрямую к возведению и развитию социально значимых объектов. К ним относятся детские сады, поликлиники, школы.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что в Пресненском районе появится школа будущего на 1,1 тысячу мест.