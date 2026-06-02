Ефимов: В Москве подписали более 130 инфраструктурных договоров

"С начала действия нового механизма город заключил с инвесторами более 130 инфраструктурных договоров. 85 из них предусматривают строительство социальных объектов. В рамках них девелоперы возведут школы, детские сады и образовательные комплексы почти для 20 тысяч учеников и около восьми тысяч воспитанников", - приводит слова Ефимова пресс-служба градостроительного комплекса.