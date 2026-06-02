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Ефимов: В Москве подписали более 130 инфраструктурных договоров - РИА Новости, 02.06.2026
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14:05 02.06.2026
Ефимов: В Москве подписали более 130 инфраструктурных договоров

Ефимов: В Москве инвесторы подписали свыше 130 инфраструктурных договоров

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Московские инвесторы подписали с городом свыше 130 инфраструктурных договоров, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"С начала действия нового механизма город заключил с инвесторами более 130 инфраструктурных договоров. 85 из них предусматривают строительство социальных объектов. В рамках них девелоперы возведут школы, детские сады и образовательные комплексы почти для 20 тысяч учеников и около восьми тысяч воспитанников", - приводит слова Ефимова пресс-служба градостроительного комплекса.
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В сообщении указывается, что в этом году в столице было оформлено 57 таких договоров, после окончания работ социальные объекты передадут городу. Так, 42 подписанных соглашения относятся напрямую к возведению и развитию социально значимых объектов. К ним относятся детские сады, поликлиники, школы.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что в Пресненском районе появится школа будущего на 1,1 тысячу мест.
 
Владимир Ефимов (Правительство Москвы)Градостроительный комплекс МосквыМосква
 
 
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