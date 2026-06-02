ВОЗ подтвердила 48 смертей от Эболы в ДРК

Краткий пересказ от РИА ИИ
- ВОЗ подтвердила 321 случай заражения и 48 случаев смерти от лихорадки Эбола в ДРК.
- В Уганде на данный момент подтверждены 9 случаев заражения и одна смерть.
ЖЕНЕВА, 2 июн – РИА Новости. Всемирная организация здравоохранения подтвердила 321 случай заражения и 48 случаев смерти от лихорадки Эбола в ДРК и ожидает роста числа заболевших, заявил официальный представитель организации Кристиан Линдмейер.
«
"ВОЗ подтвердила 321 случай заражения и 48 смертей от вируса лихорадки Эбола в ДРК", - сказал он на брифинге в Женеве.
По его словам, с ВОЗ ожидают, что эти цифры будут расти. При этом двое человек выздоровели и были выписаны из больниц, сообщил Линдмейер.
В Уганде на данный момент подтверждены 9 случаев заражения и одна смерть, добавил он.
ВОЗ признала ситуацию со вспышкой Эболы в ДРК и Уганде чрезвычайной и представляющей опасность для других стран. По последним данным, зарегистрированы 906 случаев подозрения на Эболу и 223 смерти. Прежняя вспышка лихорадки в Демократической Республике Конго завершилась в октябре 2025 года.