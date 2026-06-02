Рейтинг@Mail.ru
ВОЗ подтвердила 48 смертей от Эболы в ДРК - РИА Новости, 02.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:26 02.06.2026
ВОЗ подтвердила 48 смертей от Эболы в ДРК

ВОЗ подтвердила 321 случай заражения и 48 смертей от лихорадки Эбола в ДРК

© AP Photo / Moses SawasawaМедики несут больного лихорадкой Эбола в Рвампаре, ДРК
Медики несут больного лихорадкой Эбола в Рвампаре, ДРК - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
© AP Photo / Moses Sawasawa
Медики несут больного лихорадкой Эбола в Рвампаре, ДРК. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ВОЗ подтвердила 321 случай заражения и 48 случаев смерти от лихорадки Эбола в ДРК.
  • В Уганде на данный момент подтверждены 9 случаев заражения и одна смерть.
ЖЕНЕВА, 2 июн – РИА Новости. Всемирная организация здравоохранения подтвердила 321 случай заражения и 48 случаев смерти от лихорадки Эбола в ДРК и ожидает роста числа заболевших, заявил официальный представитель организации Кристиан Линдмейер.
«
"ВОЗ подтвердила 321 случай заражения и 48 смертей от вируса лихорадки Эбола в ДРК", - сказал он на брифинге в Женеве.
По его словам, с ВОЗ ожидают, что эти цифры будут расти. При этом двое человек выздоровели и были выписаны из больниц, сообщил Линдмейер.
В Уганде на данный момент подтверждены 9 случаев заражения и одна смерть, добавил он.
ВОЗ признала ситуацию со вспышкой Эболы в ДРК и Уганде чрезвычайной и представляющей опасность для других стран. По последним данным, зарегистрированы 906 случаев подозрения на Эболу и 223 смерти. Прежняя вспышка лихорадки в Демократической Республике Конго завершилась в октябре 2025 года.
Знак биологической опасности - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
Глава Роспотребнадзора исключила возможность пандемии лихорадки Эбола
Вчера, 02:39
 
В миреУгандаЖенева (город)Демократическая Республика КонгоВОЗРаспространение лихорадки Эболалихорадка ЭболаВирус Эбола
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала