В ДРК число подтвержденных случаев заражения Эболой достигло 321

МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Число подтвержденных случаев заражения лихорадкой Эбола в Демократической Республики Конго (ДРК) достигло 321, передает агентство Рейтер.
Рейтер со ссылкой на официальные данные подчеркивает, что число смертей от лихорадки Эбола в ДРК составляет 48 случаев.
ВОЗ признала ситуацию со вспышкой Эболы в ДРК и Уганде чрезвычайной и представляющей опасность для других стран. По последним данным, зарегистрированы 906 случаев подозрения на Эболу и 223 смерти. Прежняя вспышка лихорадки в Демократической Республике Конго завершилась в октябре 2025 года.