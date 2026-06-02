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Спикер нижегородского парламента Люлин устроил день футбола для детсадов - РИА Новости, 02.06.2026
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Нижегородская область
 
17:00 02.06.2026 (обновлено: 17:05 02.06.2026)
Спикер нижегородского парламента Люлин устроил день футбола для детсадов

В Дзержинске прошел фестиваль по мини-футболу среди воспитанников детсадов

© Фото предоставлено пресс-службой законодательного собрания Нижегородской областиПредседатель законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин на фестивале по мини-футболу "Звездочки футбола" в Дзержинске
Председатель законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин на фестивале по мини-футболу Звездочки футбола в Дзержинске - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
© Фото предоставлено пресс-службой законодательного собрания Нижегородской области
Председатель законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин на фестивале по мини-футболу "Звездочки футбола" в Дзержинске
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 июн – РИА Новости. Фестиваль по мини-футболу среди воспитанников детских садов "Звездочки футбола" прошел на стадионе "Капролактамовец" в Дзержинске Нижегородской области, сообщает пресс-служба регионального парламента.
Мероприятие проводится по инициативе председателя законодательного собрания Нижегородской области, президента ФК "Химик" Евгения Люлина второй год подряд и является уникальным для России проектом.
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"В этом году спортивный праздник приурочен к 96-летию Дзержинска и 80-летию ФК "Химик". В нем приняли участие 340 ребят – 34 команды дошкольных образовательных учреждений города химиков и одного предприятия. Судьями выступили тренеры спортивной школы "Салют" и футбольного клуба "Химик". Ребятам была поставлена задача забить 100 мячей, которую они не просто выполнили, а перевыполнили", - говорится в сообщении.
Спикер регионального парламента Евгений Люлин и директор регионального центра адаптивных видов спорта "Парус" Андрей Куваев сыграли в футбол вместе с ребятами.
"Второй раз проводим в городе химиков фестиваль "Звездочки футбола", и снова он поражает всех накалом эмоций и спортивных страстей. Участников в полтора раза больше, чем в прошлом году. Большинство команд уже сражались за детский "Кубок дружбы и единства" накануне, в День города. Сам стоял на воротах и видел, как они пасуют, атакуют. Маленькие футболисты смогли трижды поразить ворота, которые защищал двукратный чемпион мира, чемпион Паралимпийских игр – 2012 Андрей Куваев. Представляете, какой это восторг для 5-летнего футболиста", - приводятся в сообщении слова Люлина.
В программу мероприятия также были включены семейные эстафеты "Мама, папа, я – футбольная семья", в которых приняли участие 32 команды. Каждый участник фестиваля получил памятные призы и подарки.
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"Чем больше детей приобщим к спорту, тем весомее будет наша общая победа. На этой неделе открываем мини-поля еще в двух детсадах Дзержинска. На них можно играть в футбол, в волейбол, в баскетбол. Всего до конца года таких площадок появится 15. Не остановимся, пока не обеспечим всех", – заявил Люлин.
Отмечается, что уникальный для России проект по созданию футбольных полей для самых маленьких реализуется в Дзержинске с 2024 года по инициативе Евгения Люлина и Андрея Куваева. За это время в городе химиков было открыто 19 футбольных полей, а до конца 2026 года откроется 15.
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Нижегородская областьДзержинск (Донецкая область)Нижегородская областьРоссияЕвгений Люлин (председатель регионального Парламента (законодательное собрание Нижегородской области)
 
 
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