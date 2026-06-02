Родные участников группы Дятлова хотят запретить спекулировать на этой теме

"Пока же по телевизору показывают разные версии о том, что их якобы убили, это утверждается без какого-либо уголовного дела, расследования - это безобразие. Мы требовали и требуем это прекратить, обращались, не некоторое время эти сюжеты переставали выходить, потом всё начиналось заново. Нам бы хотелось, чтобы в деле наконец была поставлена точка", - рассказал собеседник агентства.