Родные участников группы Дятлова хотят запретить спекулировать на этой теме

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Родственники погибших участников туристической группы Игоря Дятлова хотят запретить телеканалам спекулировать на этой теме.
- Сестра Игоря Дятлова Татьяна Перминова добивается возбуждения нового уголовного дела о гибели группы для установления истины.
МОСКВА, 2 июн – РИА Новости. Родственники погибших в 1959 году участников туристической группы Игоря Дятлова хотят запретить телеканалам спекулировать на этой теме, сообщил РИА Новости адвокат Евгений Черноусов.
Черноусов, представляющий интересы родной сестры Игоря Дятлова Татьяны Перминовой, ранее заявил агентству, что его клиентка добивается возбуждения нового уголовного дела о гибели группы для установления истины.
"Пока же по телевизору показывают разные версии о том, что их якобы убили, это утверждается без какого-либо уголовного дела, расследования - это безобразие. Мы требовали и требуем это прекратить, обращались, не некоторое время эти сюжеты переставали выходить, потом всё начиналось заново. Нам бы хотелось, чтобы в деле наконец была поставлена точка", - рассказал собеседник агентства.
Перевал Дятлова на Северном Урале известен тем, что зимой 1959 года там при загадочных обстоятельствах погибла туристическая группа студентов Уральского государственного технического университета под руководством Игоря Дятлова. Версий гибели больше сотни — от несчастного случая до паранормальных явлений и испытаний военной техники.
Спустя 60 лет проверку провела Генпрокуратура. По ее данным, туристы погибли из-за снежной лавины и того, что в условиях плохой видимости не смогли найти палатку. Как заявил тогдашний замначальника управления Генпрокуратуры в Уральском федеральном округе Андрей Курьяков, на этом вопрос о причинах трагедии закрыт.