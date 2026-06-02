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ВС России уничтожили более 15 дронов ВСУ на Харьковском направлении - РИА Новости, 02.06.2026
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07:36 02.06.2026
ВС России уничтожили более 15 дронов ВСУ на Харьковском направлении

РИА Новости: ВС РФ за неделю уничтожили более 15 БПЛА на Харьковском направлении

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие в зоне проведения СВО
Военнослужащие в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Военнослужащие 6-й гвардейской общевойсковой армии уничтожили более 15 разведывательных беспилотников ВСУ на харьковском направлении за неделю.
  • Контроль воздушного пространства и ликвидация украинских БПЛА ведутся ежедневно силами подразделений РЭБ, постов воздушного наблюдения и расчетов FPV-дронов.
  • Эффективное противодействие беспилотникам лишает противника возможности вести разведку и наносить удары по гражданской инфраструктуре.
БЕЛГОРОД, 2 июн - РИА Новости. Военнослужащие 6-й гвардейской общевойсковой армии уничтожили свыше 15 разведывательных беспилотников самолетного типа на харьковском направлении за неделю, сообщил РИА Новости командир взвода мобильной огневой группы (МОГ) с позывным "Еж".
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"Дежурим на специально подготовленных постах воздушного наблюдения, и как только появляется дрон противника - докладываем, и командование принимает решение, какими средствами поразить его… Военнослужащие 6-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Север" уничтожили более 15 разведывательных дронов ВСУ самолетного типа на харьковском направлении", - рассказал командир, подчеркнув, что это данные за неделю.
По его словам, контроль воздушного пространства и ликвидация украинских БПЛА ведутся ежедневно силами подразделений РЭБ, постов воздушного наблюдения и расчетов FPV-дронов. Он отметил, что эффективное противодействие беспилотникам лишает противника возможности вести разведку и наносить удары по гражданской инфраструктуре.
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