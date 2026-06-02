ВС России уничтожили более 15 дронов ВСУ на Харьковском направлении

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Военнослужащие 6-й гвардейской общевойсковой армии уничтожили более 15 разведывательных беспилотников ВСУ на харьковском направлении за неделю.
- Контроль воздушного пространства и ликвидация украинских БПЛА ведутся ежедневно силами подразделений РЭБ, постов воздушного наблюдения и расчетов FPV-дронов.
- Эффективное противодействие беспилотникам лишает противника возможности вести разведку и наносить удары по гражданской инфраструктуре.
БЕЛГОРОД, 2 июн - РИА Новости. Военнослужащие 6-й гвардейской общевойсковой армии уничтожили свыше 15 разведывательных беспилотников самолетного типа на харьковском направлении за неделю, сообщил РИА Новости командир взвода мобильной огневой группы (МОГ) с позывным "Еж".
«
"Дежурим на специально подготовленных постах воздушного наблюдения, и как только появляется дрон противника - докладываем, и командование принимает решение, какими средствами поразить его… Военнослужащие 6-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Север" уничтожили более 15 разведывательных дронов ВСУ самолетного типа на харьковском направлении", - рассказал командир, подчеркнув, что это данные за неделю.
По его словам, контроль воздушного пространства и ликвидация украинских БПЛА ведутся ежедневно силами подразделений РЭБ, постов воздушного наблюдения и расчетов FPV-дронов. Он отметил, что эффективное противодействие беспилотникам лишает противника возможности вести разведку и наносить удары по гражданской инфраструктуре.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18