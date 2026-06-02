ВС России уничтожили более 15 дронов ВСУ на Харьковском направлении

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"Дежурим на специально подготовленных постах воздушного наблюдения, и как только появляется дрон противника - докладываем, и командование принимает решение, какими средствами поразить его… Военнослужащие 6-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Север" уничтожили более 15 разведывательных дронов ВСУ самолетного типа на харьковском направлении", - рассказал командир, подчеркнув, что это данные за неделю.