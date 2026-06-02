В Шебекино дрон ВСУ атаковал автобус

Уточняется, что в результате детонации автобус был уничтожен огнем, также осколками поврежден легковой автомобиль. В селе Новая Таволжанка дрон ударил по частному дому, пробив кровлю. В Краснояружском округе в поселке Красная Яруга в шести частных домах и трех хозпостройках выбиты окна и посечены крыши, повреждена газовая труба, подчеркнули в оперштабе.