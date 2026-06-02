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В Шебекино дрон ВСУ атаковал автобус - РИА Новости, 02.06.2026
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19:13 02.06.2026
В Шебекино дрон ВСУ атаковал автобус

В Шебекино водитель пострадал при ударе дрона ВСУ по автобусу

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобили скорой медицинской помощи
Автомобили скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Украинский FPV-дрон атаковал автобус в Шебекино Белгородской области.
  • Водитель автобуса получил акубаротравму и был доставлен в больницу.
  • В нескольких населенных пунктах региона зафиксированы повреждения зданий и автомобилей в результате ударов дронов.
БЕЛГОРОД, 2 июн - РИА Новости. Украинский FPV-дрон атаковал автобус в Шебекино Белгородской области, водитель получил акубаротравму и был госпитализирован, сообщил оперштаб региона.
"В городе Шебекино FPV-дрон атаковал автобус. Бойцы самообороны доставили водителя в Шебекинскую ЦРБ. Предварительно, у мужчины диагностировали акубаротравму. Для обследования пострадавший будет направлен в городскую больницу №2 Белгорода", - говорится в сообщении оперштаба в Telegram-канале.
Уточняется, что в результате детонации автобус был уничтожен огнем, также осколками поврежден легковой автомобиль. В селе Новая Таволжанка дрон ударил по частному дому, пробив кровлю. В Краснояружском округе в поселке Красная Яруга в шести частных домах и трех хозпостройках выбиты окна и посечены крыши, повреждена газовая труба, подчеркнули в оперштабе.
В Грайвороне от удара дрона пострадали входная группа коммерческого объекта и два легковых автомобиля, а в селе Дорогощь загорелась кровля частного дома, возгорание было ликвидировано, добавили в оперштабе.
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22 июня 2022, 17:18
 
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