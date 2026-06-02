Умер самый старый житель Англии, переживший четырех монархов

МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Самый старый человек Англии Артур Эспинолл, переживший правление четырех британских монархов и 24 премьер-министров, скончался в возрасте 109 лет у себя дома, пишет издание Mirror.

"Артур скончался 1 июня в городе Болтон, он прожил 109 лет и 231 день", - говорится в сообщении газеты.

В апреле в Британии также в возрасте 109 лет скончался старейший в стране ветеран Второй мировой войны Фрэнк Честер. Как сообщили телеканалу GBN родственники Честера, он был старейшим человеком в графстве Вустершир и третьим по старшинству во всей Великобритании.