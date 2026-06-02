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Умер самый старый житель Англии, переживший четырех монархов - РИА Новости, 02.06.2026
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13:09 02.06.2026 (обновлено: 13:19 02.06.2026)
Умер самый старый житель Англии, переживший четырех монархов

Mirror: самый старый человек Британии Артур Эспинолл умер в возрасте 109 лет

© AP Photo / Kin CheungФлаг Великобритании в Лондоне
Флаг Великобритании в Лондоне - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
© AP Photo / Kin Cheung
Флаг Великобритании в Лондоне. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Артур Эспинолл, самый старый человек Англии, скончался в возрасте 109 лет.
  • Он пережил правление четырех британских монархов и 24 премьер-министров.
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Самый старый человек Англии Артур Эспинолл, переживший правление четырех британских монархов и 24 премьер-министров, скончался в возрасте 109 лет у себя дома, пишет издание Mirror.
«
"Артур скончался 1 июня в городе Болтон, он прожил 109 лет и 231 день", - говорится в сообщении газеты.
Артур был признан старейшим мужчиной Англии и последним жителем Великобритании, родившимся в 1916 году. На момент смерти он был вторым по возрасту человеком в Соединенном Королевстве после шотландца Хью Керра, который родился в 1915 году, отмечает издание.
В апреле в Британии также в возрасте 109 лет скончался старейший в стране ветеран Второй мировой войны Фрэнк Честер. Как сообщили телеканалу GBN родственники Честера, он был старейшим человеком в графстве Вустершир и третьим по старшинству во всей Великобритании.
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