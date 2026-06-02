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Стало известно, как выросла продолжительность жизни в России за 25 лет - РИА Новости, 02.06.2026
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10:40 02.06.2026
Стало известно, как выросла продолжительность жизни в России за 25 лет

"Ведомости": средняя продолжительность жизни в России выросла на восемь лет

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкЛюди отдыхают в парке Яуза в Москве
Люди отдыхают в парке Яуза в Москве - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
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Люди отдыхают в парке Яуза в Москве. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Средняя продолжительность жизни в России за последние 25 лет выросла на 8 лет и достигла 74 лет.
  • Состояние здоровья людей старше 50 лет сейчас лучше, чем у предыдущего поколения в аналогичном возрасте. Улучшение здоровья позволяет людям продолжать активную жизнь и быть включенными в рынок труда дольше.
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Средняя продолжительность жизни в России за четверть века выросла на 8 лет - до 74-летнего возраста, говорится в докладе "Экономический рост глазами молодых экономистов. Встреча с реальностью", подготовленном к Петербургскому международному экономическому форуму (ПМЭФ) изданием "Ведомости" и фондом "Росконгресс".
"За последние 25 лет продолжительность жизни увеличилась на 7 лет в среднем по миру (с 66 лет до 74) и на 8 лет в России (с 65 лет до 74)", - выяснили авторы доклада.
Растущее долголетие связано с улучшением здоровья – его состояние у людей старше 50 лет сейчас лучше, чем у предыдущего поколения в аналогичном возрасте, подчеркнули аналитики.
"Это позволяет людям продолжать активную жизнь и быть включенными в рынок труда дольше, не выходя на пенсию", - заключили авторы доклада.
Петербургский международный экономический форум пройдет с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
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