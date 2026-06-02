МИД назвал заявления Парижа о задержании танкера Tagor примером нигилизма

00:10 02.06.2026
Захарова назвала заявления Франции о задержании танкера Tagor примером нигилизма

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала заявления Парижа о правомерности задержания танкера Tagor примером европейского правового нигилизма.
  • Захарова подчеркнула, что международное морское право позволяет военному кораблю остановить и в строго ограниченных случаях досмотреть судно в открытом море.
  • По словам Захаровой, возможность принудительного изменения маршрута судна и его конвоирования из открытого моря в порт государства военного корабля не предусмотрена международными договорами.
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Заявления Парижа о якобы правомерности задержания танкера Tagor являются примером европейского правового нигилизма и переписывания норм под себя, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Заявления французских властей о том, что их действия якобы осуществлены в соответствии с нормами международного права, представляют собой очередной пример европейского правового нигилизма и переписывания норм под себя", - отметила Захарова в своем комментарии в связи с задержанием французскими военными судна Tagor в открытом море.
Дипломат подчеркнула, что международное морское право позволяет военному кораблю остановить и в строго ограниченных случаях досмотреть судно в открытом море.
"Однако возможность принудительного изменения маршрута судна и его конвоирования из открытого моря - морского пространства, в котором действует неограниченная свобода судоходства, - в порт государства военного корабля международными договорами не предусмотрена", - пояснила Захарова.
