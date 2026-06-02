МИД назвал заявления Парижа о задержании танкера Tagor примером нигилизма

По словам Захаровой, возможность принудительного изменения маршрута судна и его конвоирования из открытого моря в порт государства военного корабля не предусмотрена международными договорами.

МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Заявления Парижа о якобы правомерности задержания танкера Tagor являются примером европейского правового нигилизма и переписывания норм под себя, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Заявления французских властей о том, что их действия якобы осуществлены в соответствии с нормами международного права, представляют собой очередной пример европейского правового нигилизма и переписывания норм под себя", - отметила Захарова в своем комментарии в связи с задержанием французскими военными судна Tagor в открытом море.

Дипломат подчеркнула, что международное морское право позволяет военному кораблю остановить и в строго ограниченных случаях досмотреть судно в открытом море.