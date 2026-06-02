Рейтинг@Mail.ru
Абитуриентам дали советы, как выбрать вуз для будущего - РИА Новости, 02.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:00 02.06.2026
Абитуриентам дали советы, как выбрать вуз для будущего

Ректор ДГТУ дал советы абитуриентам по выбору вуза

© Shutterstock/FOTODOM / sirtravelalotАбитуриенты
Абитуриенты - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
© Shutterstock/FOTODOM / sirtravelalot
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Ректор ДГТУ Бесарион Месхи сообщил, что при выборе университета абитуриентам нужно учитывать состояние научной базы и инфраструктуры вуза, а также востребованность выпускников на рынке труда.
  • По словам Месхи, университет должен предоставить студенту возможности не только для получения образования, но и для гармоничного развития, занятий спортом и общественной жизнью.
МОСКВА, 2 июн – РИА Новости. При выборе университета абитуриентам нужно ориентироваться не только на возможность получить хорошее образование, но и на состояние научной базы и инфраструктуры вуза, а также на востребованность выпускников на рынке труда, сообщил ректор Донского государственного технического университета (ДГТУ) Бесарион Месхи.
Университеты сегодня делают все возможное, чтобы привлечь абитуриентов и их родителей, отметил Месхи.
"Вступая в коммуникацию с вузом, абитуриент должен получить от него достаточную информацию, чтобы понять: "Университет – мое будущее, здесь мне будет комфортно, я получу прекрасное образование, у меня будет великолепная жизненная траектория. Во время учебы сотрудники вуза помогут мне выбрать направление, а затем трудоустроиться. В университете я смогу найти друзей и создать семью", – рассказал он.
Участники форума #ИнженерыРешают - РИА Новости, 1920, 01.06.2026
Роль вузов в создании технологий станет темой форума в Ростове-на-Дону
1 июня, 09:00
По его словам, молодой человек, который приходит в университет, должен получить все возможности для гармоничного развития. Студент должен не только получать хорошее образование, но и заниматься спортом и общественной жизнью, быть волонтером, участвовать в самодеятельности, отдыхать на студенческих базах отдыха.
"ДГТУ – опорный вуз региона, входит в первую десятку рейтингов. Мы участники и победители всех конкурсов, которые были объявлены на государственном уровне, и получаем соответствующую финансовую поддержку. Мы строим современный кампус мирового уровня "Донтех", великолепные учебные корпуса и общежития. Посмотрите на нашу материальную базу, наши лаборатории. Вы поймете, что у нас сегодня есть возможности учить студентов на современном оборудовании, на высоком уровне", – подчеркнул ректор.
 
ОбществоСоциальный навигаторСН_ОбразованиеКем статьРостов-на-ДонуРоссияМоскваДонской государственный технический университетПриемная кампания в вузы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала