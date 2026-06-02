Абитуриентам дали советы, как выбрать вуз для будущего

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Ректор ДГТУ Бесарион Месхи сообщил, что при выборе университета абитуриентам нужно учитывать состояние научной базы и инфраструктуры вуза, а также востребованность выпускников на рынке труда.
- По словам Месхи, университет должен предоставить студенту возможности не только для получения образования, но и для гармоничного развития, занятий спортом и общественной жизнью.
МОСКВА, 2 июн – РИА Новости. При выборе университета абитуриентам нужно ориентироваться не только на возможность получить хорошее образование, но и на состояние научной базы и инфраструктуры вуза, а также на востребованность выпускников на рынке труда, сообщил ректор Донского государственного технического университета (ДГТУ) Бесарион Месхи.
Университеты сегодня делают все возможное, чтобы привлечь абитуриентов и их родителей, отметил Месхи.
"Вступая в коммуникацию с вузом, абитуриент должен получить от него достаточную информацию, чтобы понять: "Университет – мое будущее, здесь мне будет комфортно, я получу прекрасное образование, у меня будет великолепная жизненная траектория. Во время учебы сотрудники вуза помогут мне выбрать направление, а затем трудоустроиться. В университете я смогу найти друзей и создать семью", – рассказал он.
По его словам, молодой человек, который приходит в университет, должен получить все возможности для гармоничного развития. Студент должен не только получать хорошее образование, но и заниматься спортом и общественной жизнью, быть волонтером, участвовать в самодеятельности, отдыхать на студенческих базах отдыха.
"ДГТУ – опорный вуз региона, входит в первую десятку рейтингов. Мы участники и победители всех конкурсов, которые были объявлены на государственном уровне, и получаем соответствующую финансовую поддержку. Мы строим современный кампус мирового уровня "Донтех", великолепные учебные корпуса и общежития. Посмотрите на нашу материальную базу, наши лаборатории. Вы поймете, что у нас сегодня есть возможности учить студентов на современном оборудовании, на высоком уровне", – подчеркнул ректор.