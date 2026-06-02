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Правительство рассмотрит вопрос о помощи Дагестану в восстановлении школ - РИА Новости, 02.06.2026
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16:40 02.06.2026 (обновлено: 16:48 02.06.2026)
Правительство рассмотрит вопрос о помощи Дагестану в восстановлении школ

Кравцов: Дагестану выделят два миллиарда рублей на восстановление от паводков

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкДом правительства РФ
Дом правительства РФ - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Правительство России рассмотрит вопрос о выделении Дагестану 2 миллиардов рублей на восстановление объектов образования, пострадавших от паводков.
  • В регионе из-за масштабных наводнений пострадали 130 объектов образования, шесть школ и один детский сад признаны непригодными для дальнейшей эксплуатации.
МАХАЧКАЛА, 2 июн - РИА Новости. Правительство России в среду рассмотрит вопрос о выделении Дагестану 2 миллиардов рублей на восстановление объектов образования, пострадавших от паводков, сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.
"Завтра в правительстве Российской Федерации будет вынесен вопрос о выделении Республике Дагестан 2 миллиардов рублей на восстановление объектов образовательной инфраструктуры. Здесь очень важно, чтобы все работы были выполнены в срок и в должном качестве", – сказал Кравцов на совещании в Махачкале.
Председатель правительства Дагестана Магомед Рамазанов доложил на совещании, что из-за масштабных наводнений в регионе пострадали 130 объектов образования. По его словам, наибольший ущерб нанесен 36 объектам, из них шесть школ и один детский сад признаны непригодными для дальнейшей эксплуатации.
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