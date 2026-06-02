Правительство рассмотрит вопрос о помощи Дагестану в восстановлении школ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Правительство России рассмотрит вопрос о выделении Дагестану 2 миллиардов рублей на восстановление объектов образования, пострадавших от паводков.
- В регионе из-за масштабных наводнений пострадали 130 объектов образования, шесть школ и один детский сад признаны непригодными для дальнейшей эксплуатации.
МАХАЧКАЛА, 2 июн - РИА Новости. Правительство России в среду рассмотрит вопрос о выделении Дагестану 2 миллиардов рублей на восстановление объектов образования, пострадавших от паводков, сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.
"Завтра в правительстве Российской Федерации будет вынесен вопрос о выделении Республике Дагестан 2 миллиардов рублей на восстановление объектов образовательной инфраструктуры. Здесь очень важно, чтобы все работы были выполнены в срок и в должном качестве", – сказал Кравцов на совещании в Махачкале.
Председатель правительства Дагестана Магомед Рамазанов доложил на совещании, что из-за масштабных наводнений в регионе пострадали 130 объектов образования. По его словам, наибольший ущерб нанесен 36 объектам, из них шесть школ и один детский сад признаны непригодными для дальнейшей эксплуатации.