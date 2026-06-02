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В Дагестане подросток сбил полицейского и протащил его на капоте - РИА Новости, 02.06.2026
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13:08 02.06.2026
В Дагестане подросток сбил полицейского и протащил его на капоте

В Дагестане подросток сбил полицейского и протащил его на капоте 30 метров

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Подросток без водительских прав в Хасавюрте сбил сотрудника полиции.
  • Подозреваемый протащил сотрудника полиции на капоте не менее 30 метров.
  • Возбуждено уголовное дело по статье о применении насилия в отношении представителя власти.
МАХАЧКАЛА, 2 июн - РИА Новости. Подросток в дагестанском Хасавюрте, севший за руль без водительских прав, сбил сотрудника полиции и протащил его на капоте не менее 30 метров, сообщили во вторник в пресс-службе следственного управления СК РФ по республике.
По версии следствия, 27 мая несовершеннолетний управлял автомобилем на территории Хасавюрта. Он проигнорировал требования сотрудников полиции об остановке и попытался скрыться, после чего началось его преследование. В селе Могилевское Хасавюртовского района полицейские на патрульной машине преградили дорогу нарушителю.
"Подозреваемый, осознавая, что перед автомобилем находится сотрудник полиции, находящийся при исполнении служебных обязанностей, начал движение автомобиля вперед. В результате сотрудник полиции оказался на капоте транспортного средства. Подозреваемый продолжил движение, протащив представителя власти на расстояние не менее 30 метров, после чего сотрудник полиции упал на проезжую часть", – говорится в сообщении.
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 318 УК РФ (применение насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти).
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ПроисшествияХасавюртРоссияХасавюртовский районСледственный комитет России (СК РФ)Республика Дагестан
 
 
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