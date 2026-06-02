В Дагестане подросток сбил полицейского и протащил его на капоте

"Подозреваемый, осознавая, что перед автомобилем находится сотрудник полиции, находящийся при исполнении служебных обязанностей, начал движение автомобиля вперед. В результате сотрудник полиции оказался на капоте транспортного средства. Подозреваемый продолжил движение, протащив представителя власти на расстояние не менее 30 метров, после чего сотрудник полиции упал на проезжую часть", – говорится в сообщении.