На Урале придумали устройство, которое продлит жизнь двигателю автомобиля

Краткий пересказ от РИА ИИ Ученые Южно-Уральского государственного университета в Челябинске разработали сигнальное устройство для автомобиля, оповещающее водителя о необходимости заменить масляный фильтр.

Устройство имеет простую конструкцию, универсально и может продлить срок службы двигателя.

Разработчики запатентовали устройство и промышленный образец, который проходит испытания на автомобиле «Газель».

ЧЕЛЯБИНСК, 2 июн - РИА Новости. Ученые Южно-Уральского государственного университета в Челябинске разработали сигнальное устройство для автомобиля, оповещающее водителя о необходимости заменить масляный фильтр, разработка может продлить работу двигателя, сообщили РИА Новости в пресс-службе вуза.

По данным вуза, масляный фильтр в современном автомобиле – компактный агрегат, размещенный в закрытом корпусе, как правило, неразборном, поэтому визуально определить дефекты фильтра невозможно.

"Ученые Южно-Уральского государственного университета предложили простое и эффективное решение: сигнальное устройство загрязнения масляного фильтра, которое своевременно оповещает водителя о необходимости замены фильтра... Первые результаты испытаний подтвердили, что сигнальное устройство может продлить срок службы двигателя и снизить затраты на его ремонт", - говорится в сообщении.

По словам одного из разработчиков, доктора технических наук Игоря Леванова, устройство имеет ряд существенных преимуществ - у него простая конструкция, оно универсально. Оно может быть установлено как на новые, так и на уже эксплуатируемые автомобили.

"При этом оно никак не влияет на работу двигателя, легко обслуживается и может использоваться многократно при замене фильтров", - приводит пресс-служба слова Леванова.