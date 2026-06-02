Рейтинг@Mail.ru
На Урале придумали устройство, которое продлит жизнь двигателю автомобиля - РИА Новости, 02.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:35 02.06.2026 (обновлено: 09:40 02.06.2026)
На Урале придумали устройство, которое продлит жизнь двигателю автомобиля

Челябинские ученые создали устройство, оповещающее о замене масляного фильтра

© Fotolia / WitthayaМужчина заливает масло в двигатель автомобиля
Мужчина заливает масло в двигатель автомобиля - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
© Fotolia / Witthaya
Мужчина заливает масло в двигатель автомобиля. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Ученые Южно-Уральского государственного университета в Челябинске разработали сигнальное устройство для автомобиля, оповещающее водителя о необходимости заменить масляный фильтр.
  • Устройство имеет простую конструкцию, универсально и может продлить срок службы двигателя.
  • Разработчики запатентовали устройство и промышленный образец, который проходит испытания на автомобиле «Газель».
ЧЕЛЯБИНСК, 2 июн - РИА Новости. Ученые Южно-Уральского государственного университета в Челябинске разработали сигнальное устройство для автомобиля, оповещающее водителя о необходимости заменить масляный фильтр, разработка может продлить работу двигателя, сообщили РИА Новости в пресс-службе вуза.
По данным вуза, масляный фильтр в современном автомобиле – компактный агрегат, размещенный в закрытом корпусе, как правило, неразборном, поэтому визуально определить дефекты фильтра невозможно.
Внешний вид прототипа системы - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
Рентген для дорог. Ученые предложили "превратить" автобусы в сканеры ям
22 декабря 2025, 09:00
"Ученые Южно-Уральского государственного университета предложили простое и эффективное решение: сигнальное устройство загрязнения масляного фильтра, которое своевременно оповещает водителя о необходимости замены фильтра... Первые результаты испытаний подтвердили, что сигнальное устройство может продлить срок службы двигателя и снизить затраты на его ремонт", - говорится в сообщении.
По словам одного из разработчиков, доктора технических наук Игоря Леванова, устройство имеет ряд существенных преимуществ - у него простая конструкция, оно универсально. Оно может быть установлено как на новые, так и на уже эксплуатируемые автомобили.
"При этом оно никак не влияет на работу двигателя, легко обслуживается и может использоваться многократно при замене фильтров", - приводит пресс-служба слова Леванова.
Разработчики запатентовали и само устройство, и выполненный на его основе промышленный образец, который на протяжении нескольких месяцев проходит испытания на автомобиле "Газель", пояснили в вузе.
Сотрудник Мосводостока осматривает ливневую канализацию - РИА Новости, 1920, 28.04.2026
Росстандарт принял ГОСТ для аварийно-спасательных машин
28 апреля, 01:40
 
ЧелябинскЮжно-Уральский государственный университетУрал
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала