В Чечне оползень повредил инфраструктуру детского лагеря

Краткий пересказ от РИА ИИ Оползень повредил жилой корпус, ограждение и отдельные участки территории детского лагеря «Горный Беной» в Ножай-Юртовском районе Чечни.

Первый летний заезд в лагерь, запланированный на 4 июня, отменен.

ГРОЗНЫЙ, 2 июн — РИА Новости. Оползень повредил инфраструктуру детского лагеря "Горный Беной" в Ножай-Юртовском районе Чечни, из-за чего первый летний заезд отменен, сообщили РИА Новости в администрации района.

"Оползневые процессы на территории детского лагеря "Горный Беной" продолжаются. На данный момент повреждены жилой корпус, ограждение и отдельные участки территории. В связи с этим первый летний заезд, запланированный на 4 июня, отменен", — сообщил управляющий делами главы администрации Ножай-Юртовского муниципального района Шамиль Шантаев.

Он уточнил, что в настоящий момент специалисты оценивают масштаб ущерба.