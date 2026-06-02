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В Чечне оползень повредил инфраструктуру детского лагеря - РИА Новости, 02.06.2026
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18:00 02.06.2026
В Чечне оползень повредил инфраструктуру детского лагеря

В Чечне оползень повредил инфраструктуру лагеря "Горный Беной"

© РИА Новости / Николай Хижняк | Перейти в медиабанкШеврон на рукаве бушлата сотрудника группировки МЧС России
Шеврон на рукаве бушлата сотрудника группировки МЧС России - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
© РИА Новости / Николай Хижняк
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Шеврон на рукаве бушлата сотрудника группировки МЧС России. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Оползень повредил жилой корпус, ограждение и отдельные участки территории детского лагеря «Горный Беной» в Ножай-Юртовском районе Чечни.
  • Первый летний заезд в лагерь, запланированный на 4 июня, отменен.
ГРОЗНЫЙ, 2 июн — РИА Новости. Оползень повредил инфраструктуру детского лагеря "Горный Беной" в Ножай-Юртовском районе Чечни, из-за чего первый летний заезд отменен, сообщили РИА Новости в администрации района.
"Оползневые процессы на территории детского лагеря "Горный Беной" продолжаются. На данный момент повреждены жилой корпус, ограждение и отдельные участки территории. В связи с этим первый летний заезд, запланированный на 4 июня, отменен", — сообщил управляющий делами главы администрации Ножай-Юртовского муниципального района Шамиль Шантаев.
Он уточнил, что в настоящий момент специалисты оценивают масштаб ущерба.
Как сообщил РИА Новости директор детского лагеря "Горный Беной" Ибрагим Хататаев, в этом сезоне лагерь планировал принять 2,5 тысячи детей.
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