На ПМЭФ представили бронеавтомобили "Спартак" и "Стрела"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- На Петербургском международном экономическом форуме представили бронеавтомобили "Спартак", "Стрела" и грузовой автомобиль с защищенной кабиной "Штурм".
- Бронеавтомобиль "Спартак" имеет колесную формулу 4х4 и предназначен для защиты личного состава от поражающих факторов стрелкового оружия, минно-взрывных устройств и осколков артиллерийских боеприпасов.
- Бронемашина "Стрела" обладает баллистической защитой, способной выдерживать выстрелы из автоматов АК-74, АКМ и винтовки СВД, а ее максимальная скорость по шоссе достигает 155 километров в час.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июн - РИА Новости. Многоцелевые бронеавтомобили "Спартак", "Стрела", а также грузовой автомобиль с защищенной кабиной "Штурм" представлены на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), передает корреспондент РИА Новости.
Бронеавтомобиль "Спартак" имеет колесную формулу 4х4 и предназначен для защиты личного состава от поражающих факторов стрелкового оружия, минно-взрывных устройств, а также осколков артиллерийских боеприпасов в ходе проведения контртеррористических и специальных операций.
Легкая бронемашина "Стрела" обладает баллистической защитой, способной выдерживать выстрелы из автоматов АК-74, АКМ и винтовки СВД. Максимальная скорость по шоссе достигает 155 километров в час.
Бронированный грузовик "Штурм" - многоцелевой автомобиль с защищенными обитаемым и моторным отсеком. Автомобиль сконструирован на полноприводном шасси ГАЗ С41А23 "Садко Next".
Петербургский международный экономический форум в этом году пройдет с 3 по 6 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЭФ.