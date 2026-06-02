На ПМЭФ представили бронеавтомобили "Спартак" и "Стрела"

Краткий пересказ от РИА ИИ На Петербургском международном экономическом форуме представили бронеавтомобили "Спартак", "Стрела" и грузовой автомобиль с защищенной кабиной "Штурм".

Бронеавтомобиль "Спартак" имеет колесную формулу 4х4 и предназначен для защиты личного состава от поражающих факторов стрелкового оружия, минно-взрывных устройств и осколков артиллерийских боеприпасов.

Бронемашина "Стрела" обладает баллистической защитой, способной выдерживать выстрелы из автоматов АК-74, АКМ и винтовки СВД, а ее максимальная скорость по шоссе достигает 155 километров в час.

С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июн - РИА Новости. Многоцелевые бронеавтомобили "Спартак", "Стрела", а также грузовой автомобиль с защищенной кабиной "Штурм" представлены на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), передает корреспондент РИА Новости.

Бронеавтомобиль "Спартак" имеет колесную формулу 4х4 и предназначен для защиты личного состава от поражающих факторов стрелкового оружия, минно-взрывных устройств, а также осколков артиллерийских боеприпасов в ходе проведения контртеррористических и специальных операций.

Легкая бронемашина "Стрела" обладает баллистической защитой, способной выдерживать выстрелы из автомато в АК- 74, АКМ и винтовки СВД. Максимальная скорость по шоссе достигает 155 километров в час.

Бронированный грузовик "Штурм" - многоцелевой автомобиль с защищенными обитаемым и моторным отсеком. Автомобиль сконструирован на полноприводном шасси ГАЗ С41А23 "Садко Next".