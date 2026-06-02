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На ПМЭФ представили бронеавтомобили "Спартак" и "Стрела" - РИА Новости, 02.06.2026
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ПМЭФ-2026
 
20:06 02.06.2026
На ПМЭФ представили бронеавтомобили "Спартак" и "Стрела"

РИА Новости: на ПМЭФ представили бронеавтомобили и грузовик с защищенной кабиной

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкБронеавтомобиль "Спартак"
Бронеавтомобиль Спартак - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Бронеавтомобиль "Спартак" . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На Петербургском международном экономическом форуме представили бронеавтомобили "Спартак", "Стрела" и грузовой автомобиль с защищенной кабиной "Штурм".
  • Бронеавтомобиль "Спартак" имеет колесную формулу 4х4 и предназначен для защиты личного состава от поражающих факторов стрелкового оружия, минно-взрывных устройств и осколков артиллерийских боеприпасов.
  • Бронемашина "Стрела" обладает баллистической защитой, способной выдерживать выстрелы из автоматов АК-74, АКМ и винтовки СВД, а ее максимальная скорость по шоссе достигает 155 километров в час.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июн - РИА Новости. Многоцелевые бронеавтомобили "Спартак", "Стрела", а также грузовой автомобиль с защищенной кабиной "Штурм" представлены на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), передает корреспондент РИА Новости.
Бронеавтомобиль "Спартак" имеет колесную формулу 4х4 и предназначен для защиты личного состава от поражающих факторов стрелкового оружия, минно-взрывных устройств, а также осколков артиллерийских боеприпасов в ходе проведения контртеррористических и специальных операций.
Легкая бронемашина "Стрела" обладает баллистической защитой, способной выдерживать выстрелы из автоматов АК-74, АКМ и винтовки СВД. Максимальная скорость по шоссе достигает 155 километров в час.
Бронированный грузовик "Штурм" - многоцелевой автомобиль с защищенными обитаемым и моторным отсеком. Автомобиль сконструирован на полноприводном шасси ГАЗ С41А23 "Садко Next".
Петербургский международный экономический форум в этом году пройдет с 3 по 6 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЭФ.
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