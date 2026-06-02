Британцы вышли на протест против полиции после убийства в Саутгемптоне

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Тысячи британцев вышли на протест против действий полиции после раскрытия подробностей о ее действиях во время убийства студента Генри Новака.
- Полиция графства Хэмпшир под давлением общественности опубликовала видеозапись, на которой видно, что полицейские пытались арестовать умирающего Новака.
- Толпа скандировала лозунги, включая "Я не могу дышать", "Нет справедливости — нет мира", "К черту полицию".
ЛОНДОН, 2 июн - РИА Новости. Тысячи британцев вышли на протест против действий полиции после раскрытия подробностей действий полицейских во время убийства британского студента Генри Новака членом сикхской общины в Саутгемптоне Викрамом Дигвой, сообщает телеканал Sky News.
Во вторник полиция британского графства Хэмпшир под давлением общественности опубликовала видеозапись, по которой видно, что полицейские пытались арестовать за якобы "расизм" умирающего после нападения с ножом 18-летнего Новака.
По данным канала, толпа из примерно 2 тысяч человек собралась во вторник перед центральным полицейским участком Саутгемптона. К демонстрации присоединился известный правый активист Томми Робинсон, уточняет телеканал.
По сведениям канала, толпа скандирует "я не могу дышать", повторяя слова Новака, которые он произносил при попытке его ареста. Также раздаются лозунги "нет справедливости - нет мира", "к черту полицию" и "(британский премьер) Кир Стармер - придурок", добавляет телеканал. Около десятка полицейских сформировали кордон у входа в участок, заключает канал.
Убийство Новака произошло в декабре 2025 года. Дигва, 23-летний член местной сикхской общины, напал на Новака, нанеся жертве шесть ранений ритуальным кинжалом. После этого брат Дигвы вызвал полицию, заявив, что тот подвергся нападению на расовой почве со стороны Новака. В суде эта версия не подтвердилась. Британский студент скончался вскоре после прибытия полиции. В понедельник суд Саутгемптона приговорил Дигву к пожизненному заключению с правом досрочного освобождения через 21 год.
На видеозаписи с полицейской камеры наблюдения, опубликованной в понедельник, видно, что полицейские пытаются надеть на лежащего на земле Новака наручники. Тем временем тот говорит, что не может дышать и что был ранен ножом, но правоохранители ему не поверили.