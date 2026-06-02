Британцы вышли на протест против полиции после убийства в Саутгемптоне

Убийство Новака произошло в декабре 2025 года. Дигва, 23-летний член местной сикхской общины, напал на Новака, нанеся жертве шесть ранений ритуальным кинжалом. После этого брат Дигвы вызвал полицию, заявив, что тот подвергся нападению на расовой почве со стороны Новака. В суде эта версия не подтвердилась. Британский студент скончался вскоре после прибытия полиции. В понедельник суд Саутгемптона приговорил Дигву к пожизненному заключению с правом досрочного освобождения через 21 год.