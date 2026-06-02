В Польше обвинили Украину в пренебрежительном отношении к ней

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Вице-спикер сейма Польши Кшиштоф Босак заявил, что Украина относится к Польше как к государству второй категории.
- Президент Польши Кароль Навроцкий инициировал лишение Владимира Зеленского ордена Белого орла после присвоения наименования «Имени героев УПА» отдельному центру специальных операций ВСУ.
- Кшиштоф Босак заявил, что Польша будет блокировать вступление Украины в Европейский союз до выполнения определенных условий, включая разблокирование эксгумаций останков жертв Волынской резни.
ВАРШАВА, 2 июн - РИА Новости. Украина относится к Польше, как к государству второй категории, заявил вице-спикер сейма республики от коалиции националистов и евроскептиков "Конфедерация" Кшиштоф Босак в эфире радиостанции RMF FM.
Недавно Владимир Зеленский присвоил наименование "Имени героев УПА*"Отдельному центру специальных операций "Север" Сил специальных операций ВСУ. После этого президент Польши Кароль Навроцкий инициировал лишение Зеленского самой высокой польской награды - ордена Белого орла.
Он отметил, что в вопросе эксгумаций Украина предоставила Германии лучшие условия.
"Если речь идет о разблокировании эксгумаций, то это не символический жест. Украинцы имеют с немцами иное соглашение, нежели с Польшей. В случае с Польшей все блокируется, а в случае Германии – нет. К нам относятся как к государству второй категории. Это состояние продолжается с 90-х годов", - сказал парламентарий.
"Если мы хотим оказать реально давление на Украину, то должны перейти к более конкретным действиям, которые будут попросту успешно действовать", - заключил он.
Самым сложным в польско-украинских отношениях является вопрос трактовки Волынской резни, а также отношения к главарям украинских националистов времен ОУН-УПА*. Летом 2016 года нижняя палата польского парламента приняла постановление о признании 11 июля Национальным днем памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами против жителей II Польской республики в 1943-1945 годах. По версии польской стороны, массовые убийства совершались в 1939-1945 годах сторонниками ОУН-УПА* против польского населения Волыни, Восточной Галиции и юго-восточных воеводств II Польской республики.
За несколько лет Польша с трудом получила разрешения на эксгумацию жертв Волынской резни в двух местах на территории Украины.
* Запрещенные на территории России террористические организации.