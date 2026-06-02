В Польше обвинили Украину в пренебрежительном отношении к ней

Краткий пересказ от РИА ИИ Вице-спикер сейма Польши Кшиштоф Босак заявил, что Украина относится к Польше как к государству второй категории.

Президент Польши Кароль Навроцкий инициировал лишение Владимира Зеленского ордена Белого орла после присвоения наименования «Имени героев УПА» отдельному центру специальных операций ВСУ.

Кшиштоф Босак заявил, что Польша будет блокировать вступление Украины в Европейский союз до выполнения определенных условий, включая разблокирование эксгумаций останков жертв Волынской резни.

ВАРШАВА, 2 июн - РИА Новости. Украина относится к Польше, как к государству второй категории, заявил вице-спикер сейма республики от коалиции националистов и евроскептиков "Конфедерация" Кшиштоф Босак в эфире радиостанции RMF FM.

"В первую очередь мы должны заявить, что Польша будет блокировать вступление Украины в Европейский союз так долго, как они не откажутся от культа преступников и полностью не разблокируют все эксгумации (останков жертв Волынской резни – ред.) и не будет достигнуто новое соглашение", - сказал Босак

Он отметил, что в вопросе эксгумаций Украина предоставила Германии лучшие условия.

"Если речь идет о разблокировании эксгумаций, то это не символический жест. Украинцы имеют с немцами иное соглашение, нежели с Польшей. В случае с Польшей все блокируется, а в случае Германии – нет. К нам относятся как к государству второй категории. Это состояние продолжается с 90-х годов", - сказал парламентарий.

"Если мы хотим оказать реально давление на Украину, то должны перейти к более конкретным действиям, которые будут попросту успешно действовать", - заключил он.

Самым сложным в польско-украинских отношениях является вопрос трактовки Волынской резни, а также отношения к главарям украинских националистов времен ОУН-УПА*. Летом 2016 года нижняя палата польского парламента приняла постановление о признании 11 июля Национальным днем памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами против жителей II Польской республики в 1943-1945 годах. По версии польской стороны, массовые убийства совершались в 1939-1945 годах сторонниками ОУН-УПА* против польского населения Волыни, Восточной Галиции и юго-восточных воеводств II Польской республики.

За несколько лет Польша с трудом получила разрешения на эксгумацию жертв Волынской резни в двух местах на территории Украины.