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Писательницу Зою Богуславскую похоронили на Новодевичьем кладбище - РИА Новости, 02.06.2026
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
18:07 02.06.2026
Писательницу Зою Богуславскую похоронили на Новодевичьем кладбище

РИА Новости: Зою Богуславскую похоронили на Новодевичьем кладбище в Москве

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкПрощание с писательницей и искусствоведом Зоей Богуславской в Москве
Прощание с писательницей и искусствоведом Зоей Богуславской в Москве - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
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Прощание с писательницей и искусствоведом Зоей Богуславской в Москве
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Писательницу Зою Богуславскую похоронили на Новодевичьем кладбище в Москве.
  • Церемония прощания проходила в Центре Вознесенского.
  • Проститься с ней пришли десятки людей, среди которых были друзья, коллеги и поклонники.
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Вдову поэта Андрея Вознесенского, писательницу Зою Богуславскую похоронили на Новодевичьем кладбище в Москве, передает корреспондент РИА Новости.
Богуславская ушла из жизни ночью 14 мая в возрасте 102 лет.
Церемония прощания с Богуславской проходила в Центре Вознесенского в Москве. Проститься с ней пришли десятки людей: друзья, коллеги и поклонники. Среди них двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов, директор департамента поддержки периодической печати и книжной индустрии Минцифры России Владимир Григорьев, художественный руководитель театра "Ленком Марка Захарова", режиссер Владимир Панков и журналист Юрий Рост.
Зоя Богуславская - российская и советская писательница, заслуженный работник культуры Российской Федерации, почетный член Российской академии художеств. Она родилась 16 апреля 1924 года в Москве, окончила театроведческий факультет ГИТИСа и аспирантуру Института истории искусств Академии наук.
Богуславская была автором ряда прозаических произведений, а также монографий, театроведческих работ. В декабре 2025 года писательница получила литературную премию "Большая книга" в номинации "Нон-фикшн" за книгу "Халатная жизнь".
Зоя Богуславская - РИА Новости, 1920, 14.05.2026
Умерла писательница Зоя Богуславская
14 мая, 10:59
 
КультураМоскваРоссияЗоя БогуславскаяВячеслав ФетисовВладимир ГригорьевГосдума РФРоссийская академия художествГИТИС
 
 
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