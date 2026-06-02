Краткий пересказ от РИА ИИ
- Писательницу Зою Богуславскую похоронили на Новодевичьем кладбище в Москве.
- Церемония прощания проходила в Центре Вознесенского.
- Проститься с ней пришли десятки людей, среди которых были друзья, коллеги и поклонники.
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Вдову поэта Андрея Вознесенского, писательницу Зою Богуславскую похоронили на Новодевичьем кладбище в Москве, передает корреспондент РИА Новости.
Богуславская ушла из жизни ночью 14 мая в возрасте 102 лет.
Церемония прощания с Богуславской проходила в Центре Вознесенского в Москве. Проститься с ней пришли десятки людей: друзья, коллеги и поклонники. Среди них двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов, директор департамента поддержки периодической печати и книжной индустрии Минцифры России Владимир Григорьев, художественный руководитель театра "Ленком Марка Захарова", режиссер Владимир Панков и журналист Юрий Рост.
Зоя Богуславская - российская и советская писательница, заслуженный работник культуры Российской Федерации, почетный член Российской академии художеств. Она родилась 16 апреля 1924 года в Москве, окончила театроведческий факультет ГИТИСа и аспирантуру Института истории искусств Академии наук.
Богуславская была автором ряда прозаических произведений, а также монографий, театроведческих работ. В декабре 2025 года писательница получила литературную премию "Большая книга" в номинации "Нон-фикшн" за книгу "Халатная жизнь".
Умерла писательница Зоя Богуславская
14 мая, 10:59