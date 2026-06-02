В Москве началась церемония прощания с писательницей Зоей Богуславской

МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Церемония прощания с вдовой поэта Андрея Вознесенского, писательницей Зоей Богуславской началась в центре Вознесенского в Москве, передает корреспондент РИА Новости.

Прощание с писательницей продлится до 14.00 мск в центре Вознесенского. Затем на Новодевичьем кладбище состоятся похороны.