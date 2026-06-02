В Москве началась церемония прощания с писательницей Зоей Богуславской

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Церемония прощания с писательницей Зоей Богуславской началась в центре Вознесенского в Москве.
- Мероприятие продлится до 14:00 мск. Затем на Новодевичьем кладбище состоятся похороны.
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Церемония прощания с вдовой поэта Андрея Вознесенского, писательницей Зоей Богуславской началась в центре Вознесенского в Москве, передает корреспондент РИА Новости.
Богуславская ушла из жизни ночью 14 мая в возрасте 102 лет.
Прощание с писательницей продлится до 14.00 мск в центре Вознесенского. Затем на Новодевичьем кладбище состоятся похороны.
Зоя Богуславская - российская и советская писательница, заслуженный работник культуры Российской Федерации, почетный член Российской академии художеств. Она родилась 16 апреля 1924 года в Москве, окончила театроведческий факультет ГИТИСа и аспирантуру Института истории искусств Академии наук. Богуславская была автором ряда прозаических произведений, а также монографий, театроведческих работ. В декабре 2025 года писательница получила литературную премию "Большая книга" в номинации "Нон-фикшн" за книгу "Халатная жизнь".