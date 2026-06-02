Прощание с писательницей и искусствоведом Зоей Богуславской в Москве

Прощание с писательницей и искусствоведом Зоей Богуславской в Москве

Поклонники и друзья пришли проститься с писательницей Зоей Богуславской

Краткий пересказ от РИА ИИ Друзья, коллеги и поклонники пришли проститься с писательницей Зоей Богуславской.

Церемония проходит в центре Вознесенского в Москве.

Затем вдову Андрея Вознесенского похоронят на Новодевичьем кладбище.

МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Люди собираются на церемонию прощания с вдовой поэта Андрея Вознесенского писательницей Зоей Богуславской в центре Вознесенского в Москве, передает корреспондент РИА Новости.

Богуславская ушла из жизни ночью 14 мая в возрасте 102 лет.

Прощание с писательницей продлится до 14.00 мск в центре Вознесенского. Затем на Новодевичьем кладбище состоятся похороны.

Друзья, коллеги и поклонники Богуславской приходят к центру, чтобы проститься с писательницей. Они несут цветы и ждут возможности проводить ее в последний путь.