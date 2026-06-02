АКОРТ: дефицита фруктов в России из-за запрета их ввоза из Армении не будет

Краткий пересказ от РИА ИИ Россельхознадзор со 2 июня ограничивает ввоз косточковых плодов и винограда из Армении.

В торговых сетях России выстроена широкая география поставок фруктов из разных стран, что исключает предпосылки к дефициту черешни, абрикосов, слив, персиков, нектаринов и винограда.

Около 80% ассортимента черешни приходится на импорт, основные страны-поставщики — Турция, Азербайджан, Узбекистан, Чили и Израиль.

МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Предпосылок к дефициту черешни, абрикосов, слив, персиков, нектаринов и винограда, даже при запрете поставок из Армении, в торговых сетях России нет - у сетей выстроена широкая география поставок из разных стран, рассказал РИА Новости председатель Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ) Станислав Богданов.

Россельхознадзор в понедельник сообщил, что со 2 июня ограничивает ввоз косточковых плодов - вишни, черешни, абрикосов, сливы, персиков, нектаринов - и винограда из Армении

"В торговых сетях сохраняется стабильный ассортимент косточковых фруктов и винограда. У крупных сетей выстроена широкая география поставок из разных стран, что обеспечивает стабильное предложение в магазинах и позволяет оперативно перераспределять объемы между поставщиками. Предпосылок к дефициту черешни, абрикосов, слив, персиков, нектаринов и винограда в торговых сетях нет", - сказал Богданов.

Азербайджан, Он отметил, что около 80% ассортимента черешни на данный момент приходится на импорт, поскольку сезон только начинается. Основные страны-поставщики - Турция Узбекистан , а также Чили Израиль . В зависимости от формата магазина на полке представлено до 5 позиций черешни, стоимость начинается от 500 рублей за килограмм.

Абрикосы сейчас поставляются из Турции и Узбекистана, на полках представлено до 4 видов, цена начинается от 250 рублей за килограмм. Нектарины также везут из Турции, Узбекистана, Азербайджана, Чили и Сербии , Ассортимент насчитывает до 5 позиций, минимальная цена начинается от 170 рублей за килограмм. Персики сейчас поступают из Турции и ЮАР , в ассортименте - до 7 позиций при стоимости от 200 рублей за килограмм.

Сливы поставляют Турция, Узбекистан и Молдова , доля импорта в категории на данный момент - порядка 90%. В торговых сетях в зависимости от формата магазина доступно от 1 до 4 позиций, минимальная цена - от 300 рублей за килограмм.

Бразилии, Индии, Виноград вне сезона представлен в торговых сетях за счет поставок из Турции, Китая Египта , Узбекистана, Чили, Перу Намибии и ЮАР. Сейчас ассортимент насчитывает от 1 до 8 позиций при стоимости от 200 рублей за килограмм.

"Косточковые фрукты нового урожая, черешня и абрикосы, пока только начинают поступать на полки, эта категория носит ярко выраженный сезонный характер. Отечественные производители к этому времени еще не начали массовый сбор, который в большинстве южных регионов стартует не раньше конца мая, а в этом году из-за прохладной весны сдвинут ближе к июню", - пояснил председатель АКОРТ.