Апелляция подтвердила незаконность платежей Блиновской в ВТБ

Краткий пересказ от РИА ИИ Девятый арбитражный апелляционный суд оставил без изменения определение арбитражного суда Москвы, признавшего незаконными четыре платежа Елены Блиновской на общую сумму около 4,6 миллиона рублей в адрес банка ВТБ.

Суд отклонил апелляционную жалобу ВТБ и обязал банк вернуть эти деньги в конкурсную массу Блиновской.

Ранее суд включил в реестр требований кредиторов Блиновской требования ВТБ на сумму около 269 миллионов рублей по кредиту, выданному в 2020 году.

МОСКВА, 2 июн – РИА Новости. Девятый арбитражный апелляционный суд оставил без изменения определение арбитражного суда Москвы, который признал незаконными четыре платежа Елены Блиновской в общем размере около 4,6 миллиона рублей в адрес банка ВТБ для погашения кредита, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.

Суд во вторник отклонил апелляционную жалобу ВТБ на вынесенный в феврале судебный акт первой инстанции.

Спорные платежи прошли с 18 декабря 2023 по 17 января 2024 года. Суд обязал ВТБ вернуть эти деньги в конкурсную массу Блиновской и восстановил требования банка в таком размере в реестре кредиторов "королевы марафонов".

Как пояснил в суде представитель финансового управляющего Блиновской Марии Ознобихиной, которая оспорила состоявшиеся в преддверии банкротства сделки, их следствием стало то, что банк получил предпочтение перед другими кредиторами.

Ранее суд включил в реестр требований кредиторов Блиновской требования ВТБ на сумму около 269 миллионов рублей. Долг возник по кредиту, выданному Блиновской в 2020 году и обеспеченному поручительством ее мужа и договором залога квартиры в Москве , земельного участка и дома в Подмосковье

По словам юриста банка, общая сумма кредита была 300 миллионов рублей, на февраль 2025 года задолженность составляла почти 269 миллионов, обязательства не исполняются заемщиком с апреля 2024 года.

Арбитражный суд Москвы признал Блиновскую банкротом в ноябре 2024 года по ее собственному заявлению и открыл процедуру реализации ее имущества.