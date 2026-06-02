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Апелляция подтвердила незаконность платежей Блиновской в ВТБ - РИА Новости, 02.06.2026
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15:00 02.06.2026
Апелляция подтвердила незаконность платежей Блиновской в ВТБ

Апелляция подтвердила незаконность четырех платежей Блиновской в пользу ВТБ

© Фото : Суды общей юрисдикции города МосквыЕлена Блиновская в суде
Елена Блиновская в суде - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
© Фото : Суды общей юрисдикции города Москвы
Елена Блиновская в суде. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Девятый арбитражный апелляционный суд оставил без изменения определение арбитражного суда Москвы, признавшего незаконными четыре платежа Елены Блиновской на общую сумму около 4,6 миллиона рублей в адрес банка ВТБ.
  • Суд отклонил апелляционную жалобу ВТБ и обязал банк вернуть эти деньги в конкурсную массу Блиновской.
  • Ранее суд включил в реестр требований кредиторов Блиновской требования ВТБ на сумму около 269 миллионов рублей по кредиту, выданному в 2020 году.
МОСКВА, 2 июн – РИА Новости. Девятый арбитражный апелляционный суд оставил без изменения определение арбитражного суда Москвы, который признал незаконными четыре платежа Елены Блиновской в общем размере около 4,6 миллиона рублей в адрес банка ВТБ для погашения кредита, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Суд во вторник отклонил апелляционную жалобу ВТБ на вынесенный в феврале судебный акт первой инстанции.
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Спорные платежи прошли с 18 декабря 2023 по 17 января 2024 года. Суд обязал ВТБ вернуть эти деньги в конкурсную массу Блиновской и восстановил требования банка в таком размере в реестре кредиторов "королевы марафонов".
Как пояснил в суде представитель финансового управляющего Блиновской Марии Ознобихиной, которая оспорила состоявшиеся в преддверии банкротства сделки, их следствием стало то, что банк получил предпочтение перед другими кредиторами.
Ранее суд включил в реестр требований кредиторов Блиновской требования ВТБ на сумму около 269 миллионов рублей. Долг возник по кредиту, выданному Блиновской в 2020 году и обеспеченному поручительством ее мужа и договором залога квартиры в Москве, земельного участка и дома в Подмосковье.
По словам юриста банка, общая сумма кредита была 300 миллионов рублей, на февраль 2025 года задолженность составляла почти 269 миллионов, обязательства не исполняются заемщиком с апреля 2024 года.
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Савеловский суд Москвы в марте 2025 года приговорил Блиновскую к пяти годам колонии общего режима со штрафом 1 миллион рублей и запретом заниматься коммерческой деятельностью на четыре года. Также суд взыскал в доход государства арестованное по делу имущество и удовлетворил иск прокуратуры о взыскании 587 миллионов рублей в пользу России. Блиновская была задержана в апреле 2023 года.
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МоскваМосковская область (Подмосковье)РоссияЕлена Блиновская
 
 
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