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Апелляция подтвердила незаконность лизинговых платежей Блиновской - РИА Новости, 02.06.2026
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13:11 02.06.2026
Апелляция подтвердила незаконность лизинговых платежей Блиновской

Апелляция подтвердила незаконность лизинговых платежей Блиновской за Lamborghini

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкСтатуя богини правосудия
Статуя богини правосудия - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Девятый арбитражный апелляционный суд признал незаконными три лизинговых платежа на сумму около 1,3 миллиона рублей в адрес компании «РЕСО-Лизинг» за автомобиль Lamborghini, которым пользовалась Елена Блиновская.
  • Суд отклонил апелляционную жалобу «РЕСО-Лизинга» на определение Арбитражного суда Москвы, который ранее согласился с доводами финансового управляющего Блиновской о том, что платежи были сделаны за счет ее имущества.
  • Суд взыскал с «РЕСО-Лизинга» около 1,3 миллиона рублей в конкурсную массу Блиновской и включил требования лизинговой компании на эту сумму в реестр требований ее кредиторов.
МОСКВА, 2 июн – РИА Новости. Девятый арбитражный апелляционный суд вслед за нижестоящей инстанцией признал незаконными три лизинговых платежа на сумму около 1,3 миллиона рублей в адрес компании "РЕСО-Лизинг" за автомобиль Lamborghini, которым пользовалась "королева марафонов" Елена Блиновская.
Как следует из материалов, имеющихся у РИА Новости, суд во вторник отклонил апелляционную жалобу "РЕСО-Лизинга" на вынесенное в феврале определение Арбитражного суда Москвы.
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Суд первой инстанции согласился тогда с доводами Марии Ознобихиной, финансового управляющего Блиновской, о том, что платежи в пользу лизинговой компании были сделаны за счет имущества Блиновской двумя подконтрольными ей юрлицами.
При этом, поскольку выплаты случились уже после начала банкротства Блиновской, "РЕСО-Лизинг" получил предпочтение перед другими кредиторами – его требования были удовлетворены в полном объеме и раньше, чем остальные требования.
Блиновская и "РЕСО-Лизинг" в 2021 году заключили договор выкупного лизинга, по которому лизингодатель передал ей Lamborghini стоимостью 24,6 миллиона рублей сроком на 5 лет. За это время Блиновская должна была внести за машину лизинговые платежи почти на 33 миллиона рублей, после чего получила бы ее в собственность.
Как ранее отметили участники заседания в первой инстанции, впоследствии этот Lamborghini, который в собственность Блиновской так и не перешел, был конфискован правоохранительными органами в рамках уголовного дела. Где он находится, представители сторон не знали.
Суд в качестве применения последствий недействительности сделки взыскал с "РЕСО-Лизинга" около 1,3 миллиона рублей в конкурсную массу Блиновской и включил требования лизинговой компании на эту сумму в реестр требований ее кредиторов.
Арбитражный суд Москвы признал Блиновскую банкротом в ноябре 2024 года по ее собственному заявлению и открыл процедуру реализации ее имущества.
Савеловский суд Москвы в марте 2025 года приговорил Блиновскую к пяти годам колонии общего режима со штрафом 1 миллион рублей и запретом заниматься коммерческой деятельностью на четыре года. Также суд взыскал в доход государства арестованное по делу имущество и удовлетворил иск прокуратуры о взыскании 587 миллионов рублей в пользу России. Блиновская была задержана в апреле 2023 года.
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