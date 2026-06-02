Апелляция подтвердила незаконность лизинговых платежей Блиновской

Краткий пересказ от РИА ИИ Девятый арбитражный апелляционный суд признал незаконными три лизинговых платежа на сумму около 1,3 миллиона рублей в адрес компании «РЕСО-Лизинг» за автомобиль Lamborghini, которым пользовалась Елена Блиновская.

Суд отклонил апелляционную жалобу «РЕСО-Лизинга» на определение Арбитражного суда Москвы, который ранее согласился с доводами финансового управляющего Блиновской о том, что платежи были сделаны за счет ее имущества.

Суд взыскал с «РЕСО-Лизинга» около 1,3 миллиона рублей в конкурсную массу Блиновской и включил требования лизинговой компании на эту сумму в реестр требований ее кредиторов.

МОСКВА, 2 июн – РИА Новости. Девятый арбитражный апелляционный суд вслед за нижестоящей инстанцией признал незаконными три лизинговых платежа на сумму около 1,3 миллиона рублей в адрес компании "РЕСО-Лизинг" за автомобиль Lamborghini, которым пользовалась "королева марафонов" Елена Блиновская.

Как следует из материалов, имеющихся у РИА Новости, суд во вторник отклонил апелляционную жалобу " РЕСО -Лизинга" на вынесенное в феврале определение Арбитражного суда Москвы

Суд первой инстанции согласился тогда с доводами Марии Ознобихиной, финансового управляющего Блиновской, о том, что платежи в пользу лизинговой компании были сделаны за счет имущества Блиновской двумя подконтрольными ей юрлицами.

При этом, поскольку выплаты случились уже после начала банкротства Блиновской, "РЕСО-Лизинг" получил предпочтение перед другими кредиторами – его требования были удовлетворены в полном объеме и раньше, чем остальные требования.

Блиновская и "РЕСО-Лизинг" в 2021 году заключили договор выкупного лизинга, по которому лизингодатель передал ей Lamborg hini стоимостью 24,6 миллиона рублей сроком на 5 лет. За это время Блиновская должна была внести за машину лизинговые платежи почти на 33 миллиона рублей, после чего получила бы ее в собственность.

Как ранее отметили участники заседания в первой инстанции, впоследствии этот Lamborghini, который в собственность Блиновской так и не перешел, был конфискован правоохранительными органами в рамках уголовного дела. Где он находится, представители сторон не знали.

Суд в качестве применения последствий недействительности сделки взыскал с "РЕСО-Лизинга" около 1,3 миллиона рублей в конкурсную массу Блиновской и включил требования лизинговой компании на эту сумму в реестр требований ее кредиторов.

Арбитражный суд Москвы признал Блиновскую банкротом в ноябре 2024 года по ее собственному заявлению и открыл процедуру реализации ее имущества.