Минтранс рассказал, в каких поездах тестируют посадку по биометрии

Краткий пересказ от РИА ИИ
- На маршрутах Москва — Кострома, Москва — Иваново и Москва — Нижний Новгород в поездах «Ласточка» проходит тестирование посадки по биометрии.
- Министр транспорта России Андрей Никитин подчеркнул важность оценки эффективности системы перед ее масштабированием на всю сеть.
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Тестирование посадки в поезд по биометрии проходит в поездах "Ласточка" на маршрутах Москва – Кострома, Москва – Иваново и Москва – Нижний Новгород, перед ее масштабированием важно оценить эффективность системы, сообщил в интервью РИА Новости министр транспорта России Андрей Никитин.
Он напомнил, что на железной дороге в России идет тестирование технологии посадки в поезд по биометрии.
В России начали тестировать сервис посадки в поезд по биометрии
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"Важно оценить эффективность системы перед ее масштабированием на всю сеть. Сейчас в пилотном режиме в поездах "Ласточка" на маршрутах Москва – Кострома, Москва – Иваново и Москва – Нижний Новгород запущен сервис "Мигом", - сказал министр в преддверии ПМЭФ.
Никитин напомнил, что опция посадки на биометрии позволяет подтвердить личность без предъявления бумажного паспорта.
Петербургский международный экономический форум в этом году пройдет с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru 2 июня.
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