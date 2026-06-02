Минтранс рассказал, в каких поездах тестируют посадку по биометрии

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"Важно оценить эффективность системы перед ее масштабированием на всю сеть. Сейчас в пилотном режиме в поездах "Ласточка" на маршрутах Москва – Кострома, Москва – Иваново и Москва – Нижний Новгород запущен сервис "Мигом", - сказал министр в преддверии ПМЭФ.