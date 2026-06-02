Рейтинг@Mail.ru
Минтранс рассказал, в каких поездах тестируют посадку по биометрии - РИА Новости, 02.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:46 02.06.2026
Минтранс рассказал, в каких поездах тестируют посадку по биометрии

РИА Новости: Никитин сообщил, что посадку по биометрии тестируют в "Ласточках"

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкПроводник поезда тестирует сервис посадки пассажиров в вагон поезда по биометрии
Проводник поезда тестирует сервис посадки пассажиров в вагон поезда по биометрии - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
Перейти в медиабанк
Проводник поезда тестирует сервис посадки пассажиров в вагон поезда по биометрии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На маршрутах Москва — Кострома, Москва — Иваново и Москва — Нижний Новгород в поездах «Ласточка» проходит тестирование посадки по биометрии.
  • Министр транспорта России Андрей Никитин подчеркнул важность оценки эффективности системы перед ее масштабированием на всю сеть.
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Тестирование посадки в поезд по биометрии проходит в поездах "Ласточка" на маршрутах Москва – Кострома, Москва – Иваново и Москва – Нижний Новгород, перед ее масштабированием важно оценить эффективность системы, сообщил в интервью РИА Новости министр транспорта России Андрей Никитин.
Он напомнил, что на железной дороге в России идет тестирование технологии посадки в поезд по биометрии.
Скоростной поезд - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
В России начали тестировать сервис посадки в поезд по биометрии
25 декабря 2025, 15:03
«
"Важно оценить эффективность системы перед ее масштабированием на всю сеть. Сейчас в пилотном режиме в поездах "Ласточка" на маршрутах Москва – Кострома, Москва – Иваново и Москва – Нижний Новгород запущен сервис "Мигом", - сказал министр в преддверии ПМЭФ.
Никитин напомнил, что опция посадки на биометрии позволяет подтвердить личность без предъявления бумажного паспорта.
Петербургский международный экономический форум в этом году пройдет с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru 2 июня.
Проводник поезда тестирует сервис посадки пассажиров в вагон поезда по биометрии - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
В России первые пассажиры сели в поезд по биометрии
8 апреля, 14:31
 
МоскваКостромаИвановоАндрей Никитин (политик)ПМЭФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала