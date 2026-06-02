Глава Минтранса ожидает запуска биометрии в аэропортах в 2026-2027 годах

МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Российские аэропорты и авиакомпании смогут присоединиться к тестированию посадки в самолет по биометрии при наличии технической готовности инфраструктуры, более широкое внедрение этой опции планируется в 2026-2027 годах, сообщил в интервью РИА Новости министр транспорта России Андрей Никитин.