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Глава Минтранса ожидает запуска биометрии в аэропортах в 2026-2027 годах - РИА Новости, 02.06.2026
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11:55 02.06.2026
Глава Минтранса ожидает запуска биометрии в аэропортах в 2026-2027 годах

Никитин: масштабный запуск биометрии в аэропортах ожидается в 2026-2027 годах

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкАндрей Никитин
Андрей Никитин - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Андрей Никитин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В аэропорту "Шереметьево" запустили опцию посадки в самолет по биометрии на рейсах Москва — Санкт-Петербург авиакомпании "Аэрофлот".
  • Российские аэропорты и авиакомпании смогут присоединиться к тестированию посадки по биометрии при наличии технической готовности инфраструктуры.
  • Более широкое внедрение биометрической посадки планируется в 2026–2027 годах.
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Российские аэропорты и авиакомпании смогут присоединиться к тестированию посадки в самолет по биометрии при наличии технической готовности инфраструктуры, более широкое внедрение этой опции планируется в 2026-2027 годах, сообщил в интервью РИА Новости министр транспорта России Андрей Никитин.
Он напомнил, что 1 июня в аэропорту "Шереметьево" запущена опция посадки в самолет по биометрии. Теперь на рейсах МоскваСанкт-Петербург "Аэрофлота" пассажиры с подтвержденной биометрией могут пройти клиентский путь — от сдачи багажа до посадки в самолет — только "со своим лицом", без предъявления паспорта.
"Бесшовность заметно экономит время и повышает уровень безопасности. В дальнейшем к эксперименту смогут присоединиться другие аэропорты и авиакомпании при наличии технической готовности инфраструктуры. Горизонт более широкого внедрения в гражданской авиации – этот и следующий год", - рассказал Никитин в преддверии ПМЭФ.
Петербургский международный экономический форум в этом году пройдет с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru 2 июня.
Российский паспорт - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
Опрос показал отношение россиян к использованию биометрии вместо паспорта
Вчера, 07:02
 
РоссияМоскваСанкт-ПетербургАндрей Никитин (политик)Шереметьево (аэропорт)АэрофлотМинистерство транспорта РФ (Минтранс России)
 
 
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