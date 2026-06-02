В Подмосковье объявили опасность атаки БПЛА

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Жителей Подмосковья предупредили об опасности БПЛА.
- Их попросили зайти в помещения и не подходить к окнам.
МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Жителей Подмосковья предупредили об опасности БПЛА, передает корреспондент РИА Новости.
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"Объявлена беспилотная опасность на территории Московской области", — говорится в СМС-сообщении от РСЧС, полученном корреспондентом.
Жителей Московской области просят зайти в помещения и не подходить к окнам.
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