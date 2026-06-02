ПВО сбила беспилотники ВСУ, летевшие на Москву

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российская ПВО сбила два десятка дронов ВСУ, летевших на Москву.
- На месте падения работают экстренные службы.
- В Подмосковье объявили опасность атаки беспилотников.
МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Силы ПВО сбили 21 украинский БПЛА, пытавшихся атаковать Московский регион, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
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"На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", — написал он на платформе "Макс".
В Подмосковье тем временем объявили опасность атаки беспилотников. Жителям приходят СМС с просьбой зайти в помещение и не подходить к окнам.
ВСУ практически ежедневно нацеливают дроны на гражданские объекты в российских регионах. Армия в ответ бьет высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также при помощи БПЛА исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18