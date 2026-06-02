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В Брянске украинский беспилотник упал на парковку ТРЦ - РИА Новости, 02.06.2026
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18:57 02.06.2026 (обновлено: 18:59 02.06.2026)
В Брянске украинский беспилотник упал на парковку ТРЦ

В Брянске украинский дрон упал на парковку ТРЦ Аэропарк", люди не пострадали

© Фото : Брянская городская администрация/Борис ДуденковБрянск
Брянск - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
© Фото : Брянская городская администрация/Борис Дуденков
Брянск. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Украинский БПЛА упал на парковку ТРЦ «Аэропарк» в Брянске.
  • Пострадавших нет, на месте работают оперативные службы.
БРЯНСК, 2 июн – РИА Новости. Украинский БПЛА упал на парковку ТРЦ "Аэропарк" в Брянске, пострадавших нет, сообщил врио губернатора региона Егор Ковальчук.
«

"Очередное преступление киевского режима. На парковку ТЦ "Аэропарк" в городе Брянске упал БпЛА, летевший на здание торгового центра. Пострадавших нет", - написал Ковальчук.

По словам врио губернатора, парковка торгово-развлекательного центра оцеплена. На месте работают оперативные службы.
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Специальная военная операция на УкраинеБрянскПроисшествияЕгор Ковальчук
 
 
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