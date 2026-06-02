В Брянске украинский беспилотник упал на парковку ТРЦ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Украинский БПЛА упал на парковку ТРЦ «Аэропарк» в Брянске.
- Пострадавших нет, на месте работают оперативные службы.
БРЯНСК, 2 июн – РИА Новости. Украинский БПЛА упал на парковку ТРЦ "Аэропарк" в Брянске, пострадавших нет, сообщил врио губернатора региона Егор Ковальчук.
По словам врио губернатора, парковка торгово-развлекательного центра оцеплена. На месте работают оперативные службы.
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