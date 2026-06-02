В Госдуме рассказали, как студенткам в декрете получить пособие

Краткий пересказ от РИА ИИ Беременные студентки могут уйти в декрет и получить пособие, которое рассчитывается исходя из регионального прожиточного минимума.

Пособие для беременных студенток с 1 сентября 2025 года увеличилось до размера прожиточного минимума и начисляется сразу за весь период отпуска.

Оформить пособие можно через Госуслуги, МФЦ или клиентскую службу Социального фонда, предоставив справку из женской консультации и деканата.

МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Беременные студентки, как и работающие женщины, могут уйти в декрет, пособие для них рассчитывается исходя из регионального прожиточного минимума и выплачивается сразу за весь период отпуска, сообщил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Николай Коломейцев (КПРФ).

"Пособие для таких мамочек рассчитывается от регионального прожиточного минимума и начисляется сразу за весь период отпуска. Раньше оно равнялось стипендии, но с 1 сентября 2025 года выросло до прожиточного минимума", - сказал Коломейцев

Он отметил, что студентки, которые готовятся стать мамами, как и работающие женщины, имеют право на полноценный декретный отпуск с пособиями от Социального фонда при условии, что учатся очно в вузе, колледже, училище, и вне зависимости от того, на бюджетной или платной основе.

По словам депутата, пособие можно оформить любым удобным способом: подать заявление через Госуслуги, в МФЦ, либо же в клиентской службе Социального фонда.

"Нужно будет лишь предоставить справку из женской консультации о периоде нетрудоспособности в связи с беременностью и справку из деканата/учебной части. Не важно, взяла ли уже будущая мама-студентка академический отпуск. Главное, что она учится очно и у нее есть справка из женской консультации о нетрудоспособности в связи с беременностью", - уточнил Коломейцев.