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В Госдуме рассказали, как студенткам в декрете получить пособие - РИА Новости, 02.06.2026
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03:14 02.06.2026 (обновлено: 10:34 02.06.2026)
В Госдуме рассказали, как студенткам в декрете получить пособие

РИА Новости: пособие для беременных студенток зависит от прожиточного минимума

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Врач проводит осмотр пациентки - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Беременные студентки могут уйти в декрет и получить пособие, которое рассчитывается исходя из регионального прожиточного минимума.
  • Пособие для беременных студенток с 1 сентября 2025 года увеличилось до размера прожиточного минимума и начисляется сразу за весь период отпуска.
  • Оформить пособие можно через Госуслуги, МФЦ или клиентскую службу Социального фонда, предоставив справку из женской консультации и деканата.
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Беременные студентки, как и работающие женщины, могут уйти в декрет, пособие для них рассчитывается исходя из регионального прожиточного минимума и выплачивается сразу за весь период отпуска, сообщил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Николай Коломейцев (КПРФ).
"Пособие для таких мамочек рассчитывается от регионального прожиточного минимума и начисляется сразу за весь период отпуска. Раньше оно равнялось стипендии, но с 1 сентября 2025 года выросло до прожиточного минимума", - сказал Коломейцев.
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Он отметил, что студентки, которые готовятся стать мамами, как и работающие женщины, имеют право на полноценный декретный отпуск с пособиями от Социального фонда при условии, что учатся очно в вузе, колледже, училище, и вне зависимости от того, на бюджетной или платной основе.
По словам депутата, пособие можно оформить любым удобным способом: подать заявление через Госуслуги, в МФЦ, либо же в клиентской службе Социального фонда.
"Нужно будет лишь предоставить справку из женской консультации о периоде нетрудоспособности в связи с беременностью и справку из деканата/учебной части. Не важно, взяла ли уже будущая мама-студентка академический отпуск. Главное, что она учится очно и у нее есть справка из женской консультации о нетрудоспособности в связи с беременностью", - уточнил Коломейцев.
Он напомнил, что, по данным министерства науки и высшего образования РФ, только в вузах на очной форме учатся больше более 16 тысяч студенток с детьми.
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