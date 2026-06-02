В ЛНР ограничили продажу бензина

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"С учетом тех запасов, которые есть сегодня в Луганской Народной Республике, а также учитывая рост спроса со стороны населения за прошедшие несколько дней, существует риск возникновения дефицита. Принято решение об ограничении отпуска бензина марок АИ-95, АИ-92 и ДТ - не более 20 литров. Запрет также распространяется на отпуск бензина в тару", - приводится в сообщении комментарий министра топлива, энергетики и угольной промышленности ЛНР Константина Роговенко.