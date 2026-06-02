В ЛНР ограничили продажу бензина

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В ЛНР временно ограничивается продажа топлива на АЗС до 20 литров в одни руки.
- Ограничения временные и будут отменены после улучшения ситуации с поставками в регион.
ЛУГАНСК, 2 июн - РИА Новости. Продажа топлива на АЗС в ЛНР временно ограничивается 20 литрами в одни руки в связи с ростом спроса, говорится в сообщении правительства региона на платформе "Макс".
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"С учетом тех запасов, которые есть сегодня в Луганской Народной Республике, а также учитывая рост спроса со стороны населения за прошедшие несколько дней, существует риск возникновения дефицита. Принято решение об ограничении отпуска бензина марок АИ-95, АИ-92 и ДТ - не более 20 литров. Запрет также распространяется на отпуск бензина в тару", - приводится в сообщении комментарий министра топлива, энергетики и угольной промышленности ЛНР Константина Роговенко.
Уточняется, что данные ограничения временные, они будут отменены сразу после улучшения ситуации с поставками в регион.