ВСУ атаковали десять округов Белгородской области 135 БПЛА за сутки

БЕЛГОРОД, 2 июн - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки атаковали 10 муниципалитетов Белгородской области 135 БПЛА, один человек погиб, девять обратились за медицинской помощью, сообщили в региональном оперштабе.

Кроме того, по данным оперштаба, в Белгородском округе ранения получили еще шесть мужчин и ребенок.

По информации ведомства, Борисовский, Волоконовский и Шебекинский округа атакованы 28 БПЛА, 15 из которых подавлены и сбиты, над Алексеевским, Валуйским, Ракитянским и Яковлевским округами сбиты семь БПЛА. Уточняется, что по Грайворонскому и Краснояружскому округам в ходе 10 обстрелов выпущено 47 боеприпасов, нанесены удары 59 БПЛА, 18 из которых подавлены и сбиты, также два раза сброшены четыре взрывных устройства с БПЛА.