Рейтинг@Mail.ru
ВСУ атаковали десять округов Белгородской области 135 БПЛА за сутки - РИА Новости, 02.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:32 02.06.2026

ВСУ атаковали десять округов Белгородской области 135 БПЛА за сутки

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкФрагмент двигателя беспилотника
Фрагмент двигателя беспилотника - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Фрагмент двигателя беспилотника. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Украинские военные атаковали 10 муниципалитетов Белгородской области с помощью 135 БПЛА за прошедшие сутки.
  • Один человек погиб, девять обратились за медицинской помощью в результате атак.
  • Различные повреждения выявлены в частных домовладениях, коммерческих и социальных объектах, предприятиях и транспортных средствах.
БЕЛГОРОД, 2 июн - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки атаковали 10 муниципалитетов Белгородской области 135 БПЛА, один человек погиб, девять обратились за медицинской помощью, сообщили в региональном оперштабе.
Согласно данным, опубликованным в канале оперштаба на платформе "Макс", за минувшие сутки 62 населенных пункта попали под удар со стороны Украины. Было выпущено 47 снарядов в ходе десяти обстрелов. Зафиксированы атаки 133 БПЛА, из них 65 были сбиты и подавлены. Кроме того, с двух дронов сброшены четыре взрывных устройства. За отчетный период различные повреждения выявлены в пяти частных домовладениях, четырех коммерческих и двух социальных объектах, двух предприятиях, магазине, 15 транспортных средствах, а также на нескольких единицах оборудования.
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
В Белгородской области из-за атак ВСУ погиб один человек за сутки
Вчера, 09:04
"Вчера в городскую больницу №2 города Белгорода обратился мужчина, пострадавший при атаке беспилотника на частный дом в Белгороде 31 мая… В Белгородском округе… нанесены удары 39 БПЛА, 25 из которых подавлены и сбиты. В селе Пушкарное в результате детонации беспилотника погиб мужчина. После медицинского обследования в городской больнице №2 города Белгорода у второго мужчины не подтвердился предварительный диагноз", - говорится в сообщении.
Кроме того, по данным оперштаба, в Белгородском округе ранения получили еще шесть мужчин и ребенок.
По информации ведомства, Борисовский, Волоконовский и Шебекинский округа атакованы 28 БПЛА, 15 из которых подавлены и сбиты, над Алексеевским, Валуйским, Ракитянским и Яковлевским округами сбиты семь БПЛА. Уточняется, что по Грайворонскому и Краснояружскому округам в ходе 10 обстрелов выпущено 47 боеприпасов, нанесены удары 59 БПЛА, 18 из которых подавлены и сбиты, также два раза сброшены четыре взрывных устройства с БПЛА.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородБелгородская областьУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала