Сборная Бельгии обыграла хорватов в товарищеском матче

С 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике состоится чемпионат мира, где сборная Бельгии сыграет в группе G с командами Египта, Ирана и Новой Зеландии. Бронзовым призерам последнего чемпионата мира хорватам предстоит встретиться в группе L со сборными Англии, Ганы и Панамы.