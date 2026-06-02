Сборная Бельгии обыграла хорватов в товарищеском матче

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Сборная Бельгии обыграла команду Хорватии в товарищеском матче, который прошел в хорватской Риеке, со счетом 2:0.
- С 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике пройдет чемпионат мира, где сборная Бельгии сыграет в группе G с командами Египта, Ирана и Новой Зеландии, а сборная Хорватии встретится в группе L со сборными Англии, Ганы и Панамы.
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Сборная Бельгии обыграла команду Хорватии в товарищеском матче, который прошел в хорватской Риеке.
Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей, голы забили Юри Тилеманс (38-я минута) и Ромелу Лукаку (90+6).
С 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике состоится чемпионат мира, где сборная Бельгии сыграет в группе G с командами Египта, Ирана и Новой Зеландии. Бронзовым призерам последнего чемпионата мира хорватам предстоит встретиться в группе L со сборными Англии, Ганы и Панамы.
Товарищеские матчи
02 июня 2026 • начало в 19:00
Завершен
38’ • Юри Тилеманс
90’ • Ромелу Лукаку