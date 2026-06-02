Беглов вручил профессиональные награды работникам соцсферы

С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июн - РИА Новости. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов вручил профессиональные награды работникам социальной сферы, сообщила пресс-служба администрации губернатора города.

Городские награды и премии работникам социальных учреждений Петербурга губернатор вручил во вторник в Смольном. Церемония награждения состоялась в преддверии их профессионального праздника — Дня социального работника, который отмечается 8 июня. В мероприятии также принял участие председатель законодательного собрания города Александр Бельский.

"Социальных работников отличают особые человеческие качества — отзывчивость, терпение, понимание важности своего дела. Каждый день вы совершаете подвиг, оберегаете жителей нашего города, возвращаете людям уверенность, даете им чувство защиты, помогаете жить достойно. Благодарю вас от лица всех петербуржцев за службу, низкий вам поклон", - обратился Беглов к участникам встречи.

Система социальной защиты населения Петербурга сегодня объединяет около 20 тысяч человек. Наряду с сотрудниками государственных и районных учреждений в сфере трудятся представители некоммерческих организаций, волонтеры, социальные предприниматели.

"Мы помним, что за сухими словами о "социальной поддержке населения" скрываются большие конкретные дела. Сегодня для многих одиноких стариков и инвалидов соцработник – едва ли не единственный человек, с которым они регулярно общаются. А для многих семей соцработники порой становятся, безо всякого преувеличения, членами семьи. Огромное вам спасибо за эту работу", - отметил в своем приветственном слове Бельский.

Знаком отличия "За заслуги перед Санкт-Петербургом" за многолетний добросовестный труд и высокие профессиональные достижения отмечена медицинская сестра Дома социального обслуживания "Стрельна" Нина Гнутова, которая уже 58 лет трудится в системе социальной защиты. Знак отличия также вручен воспитателю структурного подразделения психолого-педагогической помощи детям с интеллектуальными нарушениями Дома социального обслуживания "Первый" Наталье Лебедевой, работающей в отрасли 46 лет.

Почетного звания "Заслуженный работник социальной защиты населения Санкт-Петербурга" удостоены 19 человек, 24 — отмечены премией правительства Санкт-Петербурга "Лучший работник учреждения социального обслуживания населения", которая присуждается в семи номинациях.

Семи специалистам социальной сферы вручены благодарности председателя законодательного собрания города.

Беглов напомнил, что сегодня Петербург - один из самых социально ориентированных регионов страны. Город за последние годы принял ряд новых мер поддержки семей с детьми — первым в России сделал все государственные детские сады бесплатными, предоставил региональный материнский капитал не только на третьего, но и на каждого последующего ребенка.

Во всех районах Северной столицы открыты пункты бесплатного проката предметов первой необходимости для новорожденных. Каждая петербургская семья также получает в подарок набор детских принадлежностей после появления ребенка на свет. Установлены выплаты беременным студенткам и студенческим семьям. На особом контроле городского правительства — поддержка многодетных семей и семей участников СВО. В 2025 году ежемесячные и единовременные меры социальной поддержки получили 144 тысячи семей с детьми.

Флагманским проектом социальной политики Петербурга является также "Забота о людях серебряного возраста". Петербург — один из российских лидеров по уровню жизни, город создает условия для вовлечения граждан серебряного возраста в программы активного долголетия. Более 400 площадок государственных учреждений социальной сферы предоставляют им возможности для полезного и разнообразного досуга. В 2025 году почти 945 тысяч горожан серебряного возраста приняли участие в спортивных, культурных и других мероприятиях, включая танцевальные веранды.