Агент предположил, когда состоится трансфер Батракова в "ПСЖ"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Футбольный агент Паулу Барбоза предположил, что трансфер полузащитника московского «Локомотива» и сборной России Алексея Батракова во французский «Пари Сен-Жермен» может состояться после чемпионата мира.
- Стоимость футболиста Алексея Батракова достигла 28 миллионов евро, и в его контракте с «Локомотивом» активирована опция возможного выкупа игроком европейским клубом.
- Чемпионат мира пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде.
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости, Андрей Михайлов. Футбольный агент Паулу Барбоза в разговоре с РИА Новости предположил, что трансфер полузащитника московского "Локомотива" и сборной России Алексея Батракова во французский "Пари Сен-Жермен" может состояться после чемпионата мира.
Ранее в СМИ появилась информация, что Батраков может перейти в "ПСЖ". В конце мая футболист подорожал в цене на 3 миллиона евро и достиг стоимости в 28 миллионов евро, по версии портала Transfermarkt. Контракт полузащитника с железнодорожниками рассчитан до лета 2029 года. По завершении сезона-2025/26 в его соглашении была активирована опция возможного выкупа игрока клубом из Европы.
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"Это может выясниться только после чемпионата мира, - сказал Барбоза, комментируя возможность трансфера Батракова в "ПСЖ". - Это обычная практика. Все клубы любят до конца смотреть, какие игроки и как выглядят, и только после этого они могут определиться. Клубы считают, что еще есть игроки, которые могут проявиться. Они не могут до такого большого события определиться, окончательно снять сомнения по сделке".
Чемпионат мира пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде.