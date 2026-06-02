Агент предположил, когда состоится трансфер Батракова в "ПСЖ"

МОСКВА, 2 июн - РИА Новости, Андрей Михайлов. Футбольный агент Паулу Барбоза в разговоре с РИА Новости предположил, что трансфер полузащитника московского "Локомотива" и сборной России Алексея Батракова во французский "Пари Сен-Жермен" может состояться после чемпионата мира.