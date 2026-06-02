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Умер член Зала славы баскетбола Адельман - РИА Новости Спорт, 02.06.2026
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Баскетбол
 
08:03 02.06.2026
Умер член Зала славы баскетбола Адельман

Член Зала славы баскетбола Рик Адельман в возрасте 79 лет

© Фото : EASTNEWS/AP/FOTOLINKРик Адельман
Рик Адельман - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
© Фото : EASTNEWS/AP/FOTOLINK
Рик Адельман. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Рик Адельман скончался на 80-м году жизни.
  • Рик Адельман был одним из самых уважаемых и успешных тренеров в истории НБА, его тренерская карьера длилась почти 30 лет.
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Член Зала славы баскетбола Рик Адельман скончался на 80-м году жизни, сообщается на сайте Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Причина смерти не уточняется.
"Рик Адельман был одним из самых уважаемых и успешных тренеров в истории НБА. После завершения игровой карьеры в лиге Рик посвятил себя тренерской работе, и его лидерские качества, новаторский подход и искренняя любовь к баскетболу оставили неизгладимый след в нескольких поколениях игроков и коллег-тренеров на протяжении почти 30 лет его карьеры на тренерском мостике. Он был выдающимся стратегом и учителем баскетбола, а как человек был еще лучше. Выражаю самые глубокие соболезнования семье Рика и его многочисленным друзьям во всей лиге", - заявил комиссар НБА Адам Сильвер.
В период игровой карьеры с 1969 по 1975 год Адельман выступал на позиции защитника за клубы "Сан-Диего Рокетс", "Портленд Трэйл Блэйзерс", "Чикаго Буллз", "Нью-Орлеан Джаз" и "Канзас-Сити-Омаха Кингз".
После завершения карьеры баскетболиста Адельман перешел на тренерскую работу. Он возглавлял "Портленд", "Голден Стэйт Уорриорз", "Сакраменто Кингз", "Хьюстон Рокетс" и "Миннесоту Тимбервулвз". Под его руководством "Трэйл Блэйзерс" дважды выходили в финал НБА - в 1990 и 1992 годах. Адельман одержал 1042 победы в регулярных чемпионатах НБА, что является десятым результатом в истории лиги. В 2021 году он был включен в Зал славы баскетбола. Сын Адельмана Дэвид является главным тренером "Денвер Наггетс" с апреля 2025 года.
 
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