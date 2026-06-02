В Барнауле рассказали о состоянии детей, заразившихся вирусом в санатории

Краткий пересказ от РИА ИИ Двенадцать детей остаются в больнице в состоянии легкой степени тяжести после заражения вирусом в детском санатории Барнаула, еще шестеро лечатся амбулаторно.

В связи с заражением вирусом в детском санатории в Барнауле возбуждено уголовное дело.

БАРНАУЛ, 2 июн – РИА Новости. Двенадцать детей, заразившихся вирусом в детском санатории Барнаула, остаются в больнице в состоянии легкой степени тяжести, еще шестеро человек лечатся амбулаторно, сообщили РИА Новости в минздраве Алтайского края.

Ранее в СУСК по региону сообщили, что в связи с заражением вирусом в детском санатории в Барнауле возбудили уголовное дело. В правоохранительных органах РИА Новости уточнили, что в детском психоневрологическом санатории пострадали 18 человек, 15 были госпитализированы.

"По детскому санаторию на 2 июня 2026: в стационаре ККБСМП2 (больнице скорой медпомощи номер 2) лечится 12 детей, легкой степени тяжести. Состояние детей стабильное, без ухудшения, лечение продолжают, шесть - лечатся амбулаторно", - отметили в минздраве региона.